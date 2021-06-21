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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۰۸

معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد؛

دریافت نوبت دوم واکسن با فاصله ۶ ماه پس از ابتلا به کرونا

دریافت نوبت دوم واکسن با فاصله ۶ ماه پس از ابتلا به کرونا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در واکنش به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران مبنی بر تکمیل واکسیناسیون جامعه پزشکی کشور، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در پاسخ به نامه محمدرضا ظفرقندی که خواستار تکمیل واکسیناسیون جامعه پزشکی شده است، گفت: در مورد اعضای سازمان نظام پزشکی که تاکنون واکسینه نشده‌اند با معاونت‌های بهداشتی دانشگاه هماهنگی خواهد شد. لازم به ذکر است در هنگام مراجعه همراه داشتن کارت ملی و کارت نظام‌پزشکی جهت احراز هویت الزامی است.

وی افزود: در حال حاضر توصیه کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا و سازمان جهانی بهداشت دریافت نوبت دوم واکسن با فاصله ۶ ماه از ابتلاء است. بدیهی است در صورت تغییر در دستورالعمل مراتب کتباً به استحضار خواهد رسید.

رئیسی گفت: به عوارض شدید(serious) پس‌از دریافت دوز اول منع دریافت دوز دوم است و در این موارد استفاده از سایر روش‌های پیشگیری از بیماری باید مورد تاکید قرار گیرد. ضمناً با توجه به محدودیت مطالعات و اطلاعات در حال حاضر تجویز دوز دوم واکسن با ساختار متفاوت توصیه نمی‌شود.

کد مطلب 5240606

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