دریافت نوبت دوم واکسن با فاصله ۶ ماه پس از ابتلا به کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در پاسخ به نامه محمدرضا ظفرقندی که خواستار تکمیل واکسیناسیون جامعه پزشکی شده است، گفت: در مورد اعضای سازمان نظام پزشکی که تاکنون واکسینه نشده‌اند با معاونت‌های بهداشتی دانشگاه هماهنگی خواهد شد. لازم به ذکر است در هنگام مراجعه همراه داشتن کارت ملی و کارت نظام‌پزشکی جهت احراز هویت الزامی است.

وی افزود: در حال حاضر توصیه کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا و سازمان جهانی بهداشت دریافت نوبت دوم واکسن با فاصله ۶ ماه از ابتلاء است. بدیهی است در صورت تغییر در دستورالعمل مراتب کتباً به استحضار خواهد رسید.

رئیسی گفت: به عوارض شدید(serious) پس‌از دریافت دوز اول منع دریافت دوز دوم است و در این موارد استفاده از سایر روش‌های پیشگیری از بیماری باید مورد تاکید قرار گیرد. ضمناً با توجه به محدودیت مطالعات و اطلاعات در حال حاضر تجویز دوز دوم واکسن با ساختار متفاوت توصیه نمی‌شود.