ریشه سوانح جاده ای اخیر فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه صبح یکشنبه شورای شهر تهران، اظهار داشت: در ابتداء سوانح جاده‌ای رخ داده در روزهای اخیر را به خانواده‌های قربانیان، بویژه جامعه رسانه‌ای و جامعه فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم، ریشه اکثر این سوانح در فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و عدم وجود سیستم جایگزین ایمن و راحت است. اگر مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد برای تأمین ۱۹ هزار اتوبوس شهری و بین شهری اجرا شده بود، شاید این عزیزان در کنار خانواده‌های خود بودند. امیدواریم با یکدست شدن مجلس، شورا و دولت در این دوره، نوسازی و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی در شهر و مسیر بین شهری تسریع شود.

وی افزود: با توجه به اعلام نتایج انتخابات شورای شهر تهران، به اعضای راه یافته به شورای ششم نیز تبریک می‌گوئیم و برای این دوستان آرزوی موفقیت داریم، انتظار افکار عمومی از منتخبان جدید، حفظ دستاوردها و نقاط مثبت دوره‌های گذشته و پر کردن کمبودها و رفع نقاط ضعف پیشینیان است که این مطالبه درستی است و امیدواریم شورای ششم گام رو به جلویی در مسیر تأمین حقوق شهروندان و خدمت بهتر به شهر بردارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: از جمله دستاوردهای شورای پنجم که مطالبه آرا میلیونی شهروندان تهرانی بود کاهش هزینه‌های اداره شهر، شفاف سازی، صیانت از حقوق شهر و حفظ باغات بود که در یک جمله آرامش و انسان محوری را در شهر تهران بهبود بخشیده بود، این دستاوردها می‌تواند با تقویت روند فعالیت‌های عمرانی بخصوص در حوزه حمل و نقل عمومی و تجهیز ناوگان اتوبوس و مترو تهران کمبودهای مدیریت شهری را نیز برطرف کند.

هاشمی اظهار داشت: عدم افزایش تعداد پرسنل شهرداری و شورا و کاهش ۲۰ درصدی آن در دروه پنجم می‌تواند سنت حسنه‌ای باشد که به چابک سازی بدنه مدیریت شهری و کاهش هزینه‌های شهر کمک کند، عمق دادن به شفافیت از آرا در دوره فعلی به عملکرد شهرداری، پایبندی شهرسازی به چارچوب طرح تفصیلی و جلوگیری از واگذاری تراکم مازاد بر آن و بهینه کردن شناخت و صیانت از باغات در جهت کاهش تبعیض و نارضایتی ذی نفعان و افزایش رضایت شهروندان از جمله راهکارهایی در این جهت است.

وی تصریح کرد: البته حفظ تکثر در فعالیت‌های فرهنگی و خودداری از تمرکز بر مناسبت‌ها و موازی کاری در حوزه فرهنگ نیز مناسب است که مدنظر قرار بگیرد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: انتخابات به پایان رسیده است و به نظر می‌رسد جناح‌های سیاسی بایست تعامل و همراهی در افزایش کارآمدی را جایگزین رقابت و حاشیه‌های دوران انتخابات کنند و از تجربیات امروز برای ساختن فردایی بهتر برای شهروندان استفاده شود.