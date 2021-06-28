به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وانگ یی، وزیر خارجه چین اعلام کرد حجم سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای چینی در اقتصادهای شرکتهای مشارکتکننده در پروژه کمربند و جاده (راه ابریشم جدید) به رشد سریع خود ادامه داده است.
وبسایت وزارت خارجه چین به نقل از آقای وزیر نوشت: در طول ۸ سال اخیر طرح جاده و کمربند به یک واقعیت تبدیل شده است و فرصتها و امتیازات بزرگی در کشورهای مشارکتکننده به وجود آورده است.
آقای ونگ گفت: جمع تجارت چین و کشورهای شرکتکننده در پروژه کمربند و جاده از ۹.۲ تریلیون دلار فراتر رفته است. در این میان سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای چینی در این کشورها از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
او همچنین اشاره کرد: علیرغم مشکلات ناشی از پاندمی کرونا، تجارت بین چین و کشورهای عضو این طرح در سال ۲۰۲۰ به رکورد ۱.۳۵ تریلیون دلار رسیده است.
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