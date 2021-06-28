  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

سرمایه‌گذاری چین در جاده ابریشم جدید از ۱۳۰ میلیارد دلار گذشت

سرمایه‌گذاری چین در جاده ابریشم جدید از ۱۳۰ میلیارد دلار گذشت

وزیر خارجه چین اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اقتصادهای شرکت‌های مشارکت‌کننده در پروژه کمربند و جاده (راه ابریشم جدید) به رشد سریع خود ادامه داده است. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وانگ یی، وزیر خارجه چین اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اقتصادهای شرکت‌های مشارکت‌کننده در پروژه کمربند و جاده (راه ابریشم جدید) به رشد سریع خود ادامه داده است.

وب‌سایت وزارت خارجه چین به نقل از آقای وزیر نوشت: در طول ۸ سال اخیر طرح جاده و کمربند به یک واقعیت تبدیل شده است و فرصت‌ها و امتیازات بزرگی در کشورهای مشارکت‌کننده به وجود آورده است.

آقای ونگ گفت: جمع تجارت چین و کشورهای شرکت‌کننده در پروژه کمربند و جاده از ۹.۲ تریلیون دلار فراتر رفته است. در این میان سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در این کشورها از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

او همچنین اشاره کرد: علی‌رغم مشکلات ناشی از پاندمی کرونا، تجارت بین چین و کشورهای عضو این طرح در سال ۲۰۲۰ به رکورد ۱.۳۵ تریلیون دلار رسیده است.

کد مطلب 5246004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها