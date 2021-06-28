اهدای پیراهن تیم فوتسال بنفیکا پرتغال به رئیس فدراسیون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شهابالدین عزیزیخادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران با حسین طیبی ملی پوش فوتسال ایران که در تیم بنفیکا پرتغال بازی میکند، دیدار و گفتگو کرد.
سایت فدراسیون در این خصوص نوشت: «حسین طیبی که به تازگی با پایان مسابقات تیم باشگاهیاش به ایران بازگشته است، بعد از پشت سر گذاشتن چند روز استراحت قرار است به اردوی تیم ملی هم اضافه شود.
او در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تشکر از تغییر نگاه مدیریتی به جامعه فوتسال و تبدیل شدن این رشته به یک دغدغه مهم برای مدیریت فدراسیون از عزیزیخادم درخواست کرد که مانند تیم ملی فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی، حمایت ویژه ای از تیم ملی در آستانه جام جهانی داشته باشد و برخلاف دورههای گذشته فاصله زیادی بین ملیپوشان با مدیران فوتبال کشور وجود نداشته باشد.
شهابالدین عزیزیخادم هم با تاکید روی این مساله که قرار نیست هیچ تبعیضی بین تیمهای ملی در رشتههای مختلف وجود داشته باشد گفت: اصلاً نگران نباشید. مشکلات بسیار زیادی از گذشته وجود داشته ولی نگاه ما به هیچ وجه بی توجهی و ادامه روند قبل نیست. ما تمام تلاش و همت خود را به کار میگیریم که بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتسال بدون هیچ گونه دغدغهای و با آرامش کامل آماده حضور در مسابقات جام جهانی شوند. قطعاً همواره کنار تمام تیمهای ملی خواهیم بود و هر جایی که لازم باشد حتماً شخصاً برای انجام کارها و اجرایی شدن خواستههای شما عزیزان حضور پیدا میکنم.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: فوتسال برای ما در فدراسیون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل حتماً برنامههای زیادی برای رشد این رشته و پشتوانه سازی برای آینده فوتسال کشور در دستور کار خواهیم داشت. همه باید کمک کنیم که قدمهای بزرگتری نسبت به گذشته در فوتسال برداشته شود.»
در پایان این نشست، حسین طیبی پیراهن شماره ۱۵ تیم باشگاهیاش را به رئیس فدراسیون فوتبال به یادگار اهدا کرد.
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