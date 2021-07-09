جشنواره در شرایط سختی برگزار شد/ تجربه یک سال فرسایشی با کرونا

شایان افشردی کارگردان نمایش «هملت» که روز یکشنبه ۱۳ تیر در بخش صحنه ای بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی در مرکز تئاتر مولوی به صحنه رفت، درباره تولید و اجرای این اثر نمایشی با توجه به تأخیر بیش از یک ساله در برگزاری جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: برای نمایش «هملت» بیش از ۱ سال تمرین کردیم و طی این یک سال بارها به دلیل موج های شیوع ویروس کرونا تمرین ها متوقف شد، برخی بازیگران و عوامل نمایش به کرونا مبتلا شدند و ما مجبور به تغییر در گروه شدیم و در نهایت با شرایط سختی نمایش را تولید کردیم.

وی درباره اینکه آیا موافق جابجایی زمان برگزاری جشنواره بیست و سوم با توجه به تعطیلی و محدودیت های جدید کرونایی بود یا نه، تأکید کرد: موافق اینکه زمان برگزاری جشنواره تغییر کند و به زمان دیگری موکول شود، نبودم زیرا اگر برگزاری جشنواره عقب می افتاد معلوم نبود که دوباره کی و چگونه برگزار خواهد شد یا نه. اکثر گروه ها یک سال زمان صرف تمرین و تولید نمایش خود کرده اند به همین خاطر طی جلسه ای که کارگردان ها و دبیرخانه جشنواره داشتیم، اکثرا موافق برگزاری جشنواره بودیم.

افشردی برگزاری جشنواره در شرایط فعلی را سخت و دشوار دانست و افزود: شرکت کنندگان در جشنواره همه به هم کمک می کنند تا کارها اجرا و جشنواره برگزار شود زیرا متأسفانه هیچکدام از نهادها و سازمان های مربوطه کمکی به برگزاری جشنواره نکرده اند. بچه ها زیر فشار مالی و امکاناتی سختی کار می کنند.

کارگردان نمایش «هملت» درباره اینکه آیا برنامه ای برای اجرای عمومی این اثر خواهد داشت یا نه، اظهار کرد: قطعا به خاطر زحمت یک ساله ای که گروه بازیگران و عوامل نمایش متحمل شدند، به فکر اجرای عمومی اثر هستم و دوست دارم نمایش با بازخورد مخاطبان مواجه شود.

وی درباره ایده و شیوه اجرای نمایش «هملت»، توضیح داد: این نمایش از ۳ نمایشنامه «هملت» ویلیام شکسپیر، «هملت ماشین» هاینر مولر و «روز مرگ در داستان هملت» برنار ماری کولتس شکل گرفته است. ما با توجه به خط داستانی خود کلاژی از این ۳ نمایشنامه را استفاده و دیالوگ هایی را از دل این ۳ نمایشنامه روی خط داستانی وارد کردیم.

افشردی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه ترجیح می دهد به جای عنوان «نویسنده» از ترکیب «نگارش برای اجرا» درباره نگارش این اثر استفاده کند، درباره تعداد بازیگران «هملت» گفت: نمایش دارای ۳ شخصیت هملت، افلیا و یک شخصیت بی نام است و احسان معجونی، آوا تدین و اشکان زهتاب در آن به ایفای نقش پرداخته اند.