بخشنامه بهداشتی برگزاری عید قربان ۱۴۴۲ در اندونزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت دین اندونزی بخشنامه‌ای در رابطه با اجرای پروتکل‌های بهداشتی در اجرای نماز عید و اجرای قربان ۱۴۴۲ هجری در زمان بیماری همه گیر کووید -۱۹ صادر کرده است.

این در بخشنامه وزیر دین شماره ۱۵ سال ۲۰۲۱ آمده است.

وزیر دین اندونزی توضیح داد، «برای ایجاد احساس امنیت به مسلمانان در میان بیماری همه گیر کووید -۱۹ کنترل نشده و ظهور انواع جدید از آن، لازم است پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه ای را در اجرای نماز عید سعید قربان و اجرای قربانی ۱۴۴۲ هجری اجرا کنند.»

به گفته وزیر دین اندونزی، این بخشنامه به عنوان راهنما در تلاش برای جلوگیری، کنترل و از بین بردن زنجیره گسترش کووید -۱۹ در همه مناطق خطرناک برای گسترش آن است و این برای محافظت از مردم است.

این بخشنامه به ریاست اداره کل ارشاد اسلامی، رئیس دفتر استانی وزارت دین، رئیس اداره شهر، رئیس دفتر وزارت دین منطقه‌ای، رهبران سازمان‌های اسلامی، مدیران مساجد و نمازخانه‌ها، کمیته بزرگداشت اعیاد اسلامی و جوامع مسلمان در سراسر اندونزی خطاب شده است.

وزیر دین اندونزی گفت، «مقامات مرکزی وزارت دین بر اجرای این بخشنامه به صورت سلسله مراتبی از طریق سازمان‌های عمودی زیر نظر خود نظارت می‌کنند.»



موارد زیر در مورد اجرای پروتکل‌های بهداشتی در اجرای نماز عید و اجرای قربانی سال ۱۴۴۲ هجری مفاد بخشنامه شماره ۱۵ سال ۲۰۲۱ است:

۱. مراسم شب تکبیر گفتن به صورت دست جمعی برای استقبال از عید سعید قربان اصولاً می‌تواند در کلیه مساجد یا نمازخانه‌ها با شرایط زیر انجام شود:

الف. این کار با رعایت استانداردهای سختگیرانه پروتکل بهداشتی کووید -۱۹، مانند استفاده از ماسک، شستن دست‌ها، حفظ فاصله و جلوگیری از ازدحام جمعیت، به روشی محدود و حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت مسجد یا نمازخانه انجام می‌شود.

ب. فعالیت‌های تکبیر دست جمعی دور شهر برای جلوگیری از ازدحام جمعیت ممنوع است.

ج. فعالیت‌های تکبیر دست جمعی را می‌توان با توجه به در دسترس بودن تجهیزات مخابراتی در مسجد یا نمازخانه، از آنجا پخش کرد.

۲. نماز عید سعید قربان ۱۴۴۲ هجری در زمین‌های باز یا مساجد یا نمازخانه‌ها در مناطق منطقه سرخ و نارنجی برگزار نمی‌شود.



۳. نماز عید سعید قربان ۱۴۴۲ هجری را می‌توان در یک مکان باز یا در مسجد یا مصلی فقط در مناطقی که از کووید -۱۹ ایمن اعلام شده‌اند یا خارج از مناطق قرمز و نارنجی بر اساس تشخیص مقامات منطقه‌ای و کارگروه محلی رسیدگی به کووید -۱۹ انجام داد.

۴. در صورتی که نماز عید در زمین باز یا مسجد برگزار شود، همان‌طور که در شماره ۳ ذکر شده است، باید استانداردهای پروتکل بهداشتی کووید -۱۹ را با شرایط زیر دقیقاً اعمال کنند:

أ. نماز عید قربان مطابق با ارکان نماز و انجام خطبه عید قربان در مدت زمان حداکثر ۱۵ دقیقه انجام می‌شود.

ب. جماعتی که برای برگزاری نماز عید در حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت مکان حضور دارند، تا حد امکان، حفظ فاصله بین ردیف‌ها و بین جماعات را فراهم کنند.

ج. کمیته نماز عید قربان برای اطمینان از شرایط جماعت حاضر، لازم است از دستگاه کنترل کننده دمای بدن استفاده کند.

د. برای افراد مسن یا افرادی که در شرایط ناسالم قرار دارند، تازه از بیماری بهبود یافته یا از مسافرت آمده، حضور در نماز عید در زمین باز یا مساجد یا مصلی‌ها ممنوع است.

ه. همه نمازگزاران به پوشیدن ماسک و حفظ فاصله در نماز عید تا پایان نماز ادامه دهند.

و. هر جماعتی تجهیزات نماز مخصوص خود را مانند حصیرهای نماز، مقنعه و سایر لوازم به همراه دارند.

ز. خطیب موظف است هنگام ایراد خطبه‌های نماز عید قربان از ماسک و محافظ صورت استفاده کند.

ح. پس از نماز عید قربان، جماعت به طور منظم به خانه‌های خود باز می‌گردند و از دست دادن جلوگیری کنند.



۵. اجرای قربانی به مفاد به شرح زیر توجه داشته باشند:

أ. ذبح حیوان قربانی طی سه روز انجام می‌شود؛ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذیحجه برای جلوگیری از ازدحام مردم در محل قربانی.

ب. حیوان قربانی در کشتارگاه نشخوارکنندگان ذبح می‌شود و در صورت محدودیت کشتارگاه، ذبح حیوانات قربانی را می‌توان در خارج از آن کشتارگاه با پروتکل‌های بهداشتی دقیق انجام داد.

ج. فعالیت‌های ذبح، پوست کردن، خرد کردن گوشت و توزیع گوشت قربانی به مستحقان، باید به اجرای پروتکل توجه داشته باشد و استفاده از ابزار نباید برای همه باشد.

د. فعالیت ذبح حیوانات قربانی فقط توسط کمیته ذبح حیوانات قربانی انجام می‌شود و شخصی که قربانی می‌دهد، شاهد آن است.

ه. توزیع گوشت قربانی به طور مستقیم توسط کمیته به شهروندان در محل زندگی آنها انجام می‌شود و از تماس فیزیکی با یکدیگر به حداقل برسد.

۶. کمیته مناسبات اسلامی یا کمیته نماز عید سعید قربان قبل از برگزاری نماز عید در یک مکان باز یا مسجد یا مصلی باید با مقامات محلی، گروه ویژه رسیدگی به کووید -۱۹ و عناصر امنیتی محلی هماهنگ شود تا اطلاعات مربوط به وضعیت منطقه بندی را پیدا کنند و پروتکل‌های بهداشتی کووید -۱۹ به درستی، ایمن و تحت کنترل انجام شوند.

۷. در صورت توسعه شدید کووید -۱۹، مانند افزایش قابل توجهی در تعداد مثبت کووید -۱۹، جهش انواع جدیدی از کووید -۱۹ در یک منطقه وجود دارد، اجرای این بخشنامه متناسب با شرایط محلی تنظیم شده است.