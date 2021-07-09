به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «ابو علی العسکری» مسئول دفتر امنیتی جنبش «کتائب حزب الله» عراق سخنانی را در خصوص حملات به مراکز دیپلماتیک در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: از دیدگاه مقاومت عراق هرگونه حمله به مراکز دیپلماتیک مردود است. این مسئول دفتر امنیتی حزب الله عراق افزود: کسانی که از حضور اشغالگران در عراق حمایت می‌کنند، خائن هستند.

وی با اشاره به سلسله تجاوزات نظامی ایالات متحده آمریکا به مواضع مقاومت، تصریح کرد: واکنش مقاومت عراق به هرگونه تجاوز نظامی کوبنده خواهد بود. تا زمانی که نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق خارج نشوند، مورد هدف قرار خواهند گرفت.

این درحالی است که قبلا هم عباس صروط نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: آمریکا با هدف قرار دادن حشد شعبی برای ورود داعش به عراق مقدمه چینی می کند. حملات مکرر آمریکا به نیروهای حشد شعبی و مرزهای عراق نقض حاکمیت عراق است.رژه حشد شعبی، آمریکا را خشمگین کرد. وظیفه دولت عراق اجرایی کردن مصوبه پارلمان درباره بیرون کردن نیروهای آمریکایی است.

وی بر ضرورت اقدام بازدارنده به منظور ممانعت از تحرکات آمریکا علیه رزمندگان حشد شعبی، تاکید کرد و افزود: هدف قرار دادن حشد شعبی در مرزها، مقدمه ای برای وارد کردن داعشی هاست.

آمریکا اخیرا مواضع حشد شعبی را در مرز عراق با سوریه هدف قرار داد. جنگنده‌های آمریکایی مواضع حشد شعبی در منطقه «البوکمال» واقع در مرزهای مشترک سوریه و عراق را بمباران کردند. منابع عراقی اعلام کردند که در جریان این تجاوز ۴ نیروی حشد شعبی به شهادت رسیدند.

مقامات آمریکایی در توجیه این جنایت مدعی شدند که حمله بامدادی به حشد شعبی در واقع «دفاع از خود» بوده است! این اقدام ایالات متحده آمریکا واکنش‌های متعددی از سوی عراقی‌ها به دنبال داشت.