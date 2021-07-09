اعلام آماگی هند برای شرکت در مراسم تحلیف «سید ابراهیم رئیسی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، دولت دهلی دعوت ایران برای شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری منتخب این کشور را پذیرفت.

این دعوت حین دیدار ابراهیم رئیسی و «اس جی شانکار» وزیر خارجه هند صورت گرفت که روز چهارشنبه به ایران سفر کرده بود.

در این دیدار، جی شانکار پیام شخص نارندارا مودی نخست وزیر هند را نیز تسلیم رئیس جمهور منتخب ایران کرد. مودی در این نامه دست‌نویس از رئیسی برای سفر به هند بعد از فروکش کردن بحران کرونا دعوت کرده بود.

جی شانکار در پیامی توئیتری با اشاره به سفری که به تهران داشت؛ نوشت: از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب برای خوشامدگویی بزرگوارنه‌اش تشکر می‌کنم. در این دیدار پیام شخصی نارندرا مودی نخست‌وزیر هند را تقدیم کردم.