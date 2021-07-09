روسیه: طالبان دو سوم مرز افغانستان-تاجیکستان را تحت کنترل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید دولت مسکو به شدت تشدید تنش ها در مرز افغانستان و تاجیکستان را زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: طالبان به سرعت اغلب نقاط مرزی را به تصرف خود در آورده و در حال حاضر، دو سوم مرز با تاجیکستان را تحت کنترل دارد.

پیشتر «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که وضعیت در افغانستان رو به وخامت می رود و چنانچه لازم باشد، مسکو آماده دفاع از متحدان منطقه ای خود است.

لاوروف در این باره افزوده بود: روسیه آماده است برای حصول اطمینان از امنیت متحدان منطقه ای از پایگاه نظامی خود در تاجیکستان که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه در خارج از این کشور است، استفاده کند.

این در حالی است که هیأت نمایندگی طالبان به سرپرستی شیخ «شهاب‌الدین دلاور» که روز گذشته برای رایزنی با مقامات روسی به مسکو سفر کرد، در دیدار با «ضمیر کابولوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرد: «ما به روسیه اطمینان دادیم، تحت هیچ شرایطی وارد خاک تاجیکستان یا کشورهای حوزه آسیای میانه نخواهیم شد».

دلاور در ادامه افزود که «گروه طالبان همچنین به روسیه و دیگر کشورهای جهان اطمینان می‌دهد امنیت سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر نمایندگی روسیه و کشورهای خارجی را تأمین خواهد کرد».