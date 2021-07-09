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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۲

نماینده مردم ایلام در مجلس:

خدمات بیمارستان کوثر به مردم ایلام قابل تقدیر است

خدمات بیمارستان کوثر به مردم ایلام قابل تقدیر است

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به امکانات مطلوب بیمارستان کوثر ایلام، گفت: خدمات بیمارستان کوثر به مردم ایلام قابل تقدیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا فلاحی نماینده استان در بازدید از بیمارستان کوثر ایلام ضمن تقدیر از خدمات این بیمارستان، این مجموعه را یادگاری ماندگار برای مردم ایلام و نماد تعهد به همشهریان و کارآفرینی نامید.

وی گفت: بیمارستان کوثر نمونه‌ای از موفقیت بخش خصوصی در کشور است که باید مشکلات این بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان مرتفع شود.

فلاحی افزود: امکانات، خدمات و توان مدیریتی و پرسنلی این بیمارستان در کشور کم نظیر است.

خدمات بیمارستان کوثر به مردم ایلام قابل تقدیر است

محمدرضا عبدالهی رئیس بیمارستان کوثر نیز ضمن تشکر از حمایت‌های فلاحی نماینده مردم استان در مجلس، گزارشی از مشکلات و همچنین ظرفیت‌های بیمارستان کوثر ارائه داد.

کد مطلب 5253834

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