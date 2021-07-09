کامبیز مهدی‌زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ۶۳ هزار و ۱۷۰ آزمایش در خراسان‌جنوبی انجام شده که از این میزان ۲۲ هزار و ۳۶۱ مورد مثبت و ۴۰ هزار و ۸۰۹ مورد نیز منفی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۷ تست pcr در استان انجام شده است، بیان‌کرد: نتیجه ۳۸ آزمایش مثبت بوده که ۹ مورد بستری و ۲۹ بیماری نیز سرپایی بوده‌اند.

مهدی‌زاده ادامه‌داد: از این تعداد دو مورد در قاین، چهار مورد در زیرکوه، دو مورد در درمیان، چهار مورد در سربیشه، ۱۴ مورد در بیرجند، یک مورد در فردوس، دو مورد در سرایان، یک مورد در طبس، یک مورد در خوسف و هفت مورد نیز در نهبندان بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۱۰ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان‌جنوبی بستری هستند، گفت: از این تعداد ۷۲ نفر ابتلاء قطعی به کرونا دارند و ۱۰ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهارکرد: ۲۱ هزار و ۳۶۲ نفر نیز تاکنون از بیماری کرونا بهبودی حاصل کرده یا دوران قرنطینه خانگی را سپری می‌کنند.

مهدی زاده با بیان اینکه متأسفانه یکی از هم استانی‌های ما بر اثر کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده است، افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا به ۹۲۷ نفر در خراسان جنوبی رسید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به هم مرز بودن شهرستان نهبندان با استان سیستان بلوچستان بیان کرد: وضعیت شهرستان نهبندان قرمز شده و احتمال ورود دلتای هندی به این شهرستان قوی است.