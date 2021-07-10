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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۸

معاون کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛

افزایش ۹۵ درصدی کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری استان مرکزی

افزایش ۹۵ درصدی کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری استان مرکزی

اراک- معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: کمک‌های مردمی نقدی و غیرنقدی به مراکز نیکوکاری استان با افزایش ۹۵ درصدی به ۳۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان رسیده است.

شاپور جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی از مراکز نیکوکاری استان مرکزی جمع‌آوری و بین نیازمندان توزیع شد.

وی با بیان اینکه هدف از ایجاد مراکز نیکوکاری تقویت و افزایش بار تکفل اجتماعی و سامان‌دهی فعالیت‌های خیرخواهانه عموم مردم است، گفت: این مراکز با حمایت و هدایت کمیته امداد در سراسر استان راه اندازی و فعالیت می‌کنند.

جلالی با اشاره به اینکه در سه ماهه سال جاری بیش از ۳۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی از مراکز نیکوکاری جمع‌آوری و بین نیازمندان توزیع شد، افزود: این میزان مشارکت مردمی از ۲۵۰ مرکز نیکوکاری جمع آوری شده است.

وی یادآور شد: در سه ماهه نخست سال گذشته میزان مشارکت مردمی در مراکز نیکوکاری ۱۶ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان بوده که در سال جاری به نسبت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

جلالی در ادامه با اشاره به فعالیت هوشمندانه مراکز نیکوکاری گفت: درآمد فعالیت مراکز نیکوکاری با نظارت کمیته امداد و تدابیر هیأت عامل بین فقرا و نیازمندان مورد حمایت و مراکز هزینه می‌شود.

کد مطلب 5254535

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