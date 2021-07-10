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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۱

جهانپور خبر داد؛

۲.۹ میلیون دوز واکسن کرونا تا هفته آینده وارد کشور می شود

۲.۹ میلیون دوز واکسن کرونا تا هفته آینده وارد کشور می شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو، از واردات ۲۰۹ میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور، گفت: واکسیناسیون در سراسر کشور از امروز شتاب بیشتری می‌گیرد که با اتکا به تولیدات داخلی و تسریع در واردات واکسن، این موضوع محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته یک میلیون دوز واکسن وارد کشور شد، افزود: امروز نیز ۵۰۰ هزار دوز واکسن وارد شد و روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰، طبق وعده قبلی ۴۴۰ هزار دوز دیگر واکسن وارد کشور می‌شود.

جهانپور ادامه داد: طی روزهای آتی و هفته آینده نیز محموله‌ای به میزان ۲.۹ میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد و محموله‌های دیگری بالغ بر ۲ تا ۳ میلیون دوز واکسن از کشورهای مختلف که با تلاش همکاران در وزارت امور خارجه و حمایت بانک مرکزی و وزارت بهداشت، از کشورهای ژاپن، نروژ، چین و سایر کشورهایی که واکسن‌های مجاز را تهیه می‌کنند، وارد می‌شود.

کد مطلب 5254675

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