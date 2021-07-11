به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای اروپا به ایستگاه پایانی خود رسید تا تیم ملی انگلیس در پایتخت خود لندن به مصاف تیم ملی ایتالیا برود.
دیداری که در قلب قاره سبز با حاشیههایی قبل از آن روبرو بوده است تا هواداران انگلیس که برای نخستین بار به فینال این بازیها میرسند با دو آتشههای «آتزوری» روبرو شوند.
بردهای ریاضی در سبد ساوت گیت
تیم ملی فوتبال انگلیس در گروه D با برد یک بر صفر مقابل کرواسی، نایب قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ کار خود را آغاز کرد. «سه شیرها» در دومین بازی خود مقابل اسکاتلند نه گلی زدند و نه گلی خوردند که تنها تساوی این تیم در مسیر رسیدن به فینال یورو بود. برد یک بر صفر دیگر انگلیس در سومین بازی مرحله گروهی به کمک شاگردان گرت ساوت گیت آمد تا آنها با ۷ امتیاز به مرحله بعد صعود کنند.
بازیهای جذاب حذفی انگلیس
سفیدپوشان انگلیس در مرحله حذفی رویکردی کاملا متفاوت داشت. آنها در دیداری سنتی توانستند آلمان را دو بر صفر شکست دهند تا «یواخیم لو» وداعی تلخ با ژرمنها در قامت سرمربی داشته باشد. آنها با همین پیروزی امیدواری را بین هواداران دوآتشه خود برای رسیدن به فینال ایجاد کردند تا آنها با اعتماد به نفسی مثالزدنی بتوانند در مرحله یک چهارم نهایی اوکراین را با ۴ گل، شکست داده و مقتدرانه به نیمه نهایی برسند.
برد جذاب با پنالتی مشکوک
شاگردان گرت ساوت گیت مقابل دانمارک شگفتی ساز این دوره از رقابتها تن به تساوی یک - یک در پایان نود دقیقه داد اما پنالتی بحث بر انگیزی که برای انگلیس در وقت اضافی گرفته شد این تیم را به گل دوم رساند تا بریتانیاییها به فینال بازیها راه پیدا کنند.
شروع قدرتمندانه آبی لاجوردیها
تیم ملی فوتبال ایتالیا در مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰ با ولز، سوئیس و ترکیه همگروه بود و با عملکردی فوقالعاده، سه پیروزی با هفت گل زده و بدون گل خورده به دست آورد. عملکردی خارقالعاده از شاگردان روبرتو مانچینی که با گلباران ترکیه و سوئیس آغاز شد و سپس با یک گل مقابل ولز در مرحله گروهی خاتمه یافت.
شمایل مدعی با بردهای متوالی
آتزوری در دور حذفی با اتریش بازی کرد که با پیروزی دو بر یک ایتالیا همراه بود. این تیم سپس در یک چهارم نهایی با تیم قدرتمند جام بلژیک بازی کرد که این دیدار هم با نتیجه دو بر یک به نفع آبی لاجوردیهای اروپا همراه بود.
ایتالیا در نیمه نهایی به مصاف اسپانیا رفت که در دیداری مهیج توانست لاروخا را در ضربات پنالتی شکست دهد. بردی که پس از تساوی یک - یک در وقتهای قانونی و اضافی به دست آمد.
اظهارات جنجالی برای سابقه فینالیست شدن
عدم حضور تیم ملی انگلیس در فینال بازیهای جام ملتهای اروپا باعث ایجاد حاشیههایی در بین هواداران دو تیم شد.
حاشیههایی که با مصاحبه هری کین کاپیتان انگلیسیها وارد فاز دیگری شد.
او در آخرین مصاحبه خود در این باره گفت: بازی کردن و کاپیتانی تیم در فینال، اولین فینال اروپا و البته اولین فینال ما بعد از ۵۵ سال بسیار ویژه خواهد بود. هیجان زیادی در این بازی وجود دارد و ما خیلی منتظر آن هستیم. شما باید از این لحظات لذت ببرید و من امیدوارم که ما بتوانیم یک قدم جلوتر برویم و همه چیز را برنده شویم.
کاپیتان و گلزن سه شیرها افزود: ایتالیا به لحاظ برنده شدن در مسابقات فینال تاریخ بهتری نسبت به ما دارد اما فکر میکنم که در تیم ما تجربیات زیادی به لحاظ حضور در بازیهای باشگاهی حاصل شده است. در یورو نه! اما در بزرگترین فینالهای فوتبال باشگاهی و ملی بازی کردهایم. میدانیم بازی سختی است اما کاملا مشتاقیم تا برای بردن بجنگیم.
حاشیهای که با صحبتهای دینوزوف دروازهبان افسانهای تیم ملی ایتالیا دو چندان شد. او در جدیدترین صحبتهای خود انگلیس را شانس قهرمانی دانست و گفت: روبرتو مانچینی در قامت سرمربی ایتالیا باهوش نشان داده است و نتایج خوبی گرفته است. ایتالیا پتانسیل قهرمانی دارد اما فراموش نکنیم بازی در لندن است. انگلیسیها اتمسفر را دارند و این یک امتیاز بزرگ برای قهرمانی آنها محسوب میشود.
گربه شانس ایتالیا را انتخاب کرد هولیگان ها رنگ قرمز!
در ابتدای مسابقات یکی از گربههایی که از او به عنوان گربه شانس یاد میشد ایتالیا را در فینال بازیها دیده بود. اتفاقی که حالا رخ داده است. در سوی دیگر هواداران خرافاتی انگلیس خواهان پوشیدن پیراهن قرمز بر تن شاگردان ساوت گیت شدند اما کادر اجرایی این تیم بدون توجه به این دیدگاه، بار دیگر پیراهن اول خود که سفید رنگ است را برای این بازی انتخاب کردند.
مانچو در مسیر آرامش!
روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا در مصاحبه قبل از فینال یورو ۲۰۲۰ گفت: انگلیس تیم قدرتمندی است و از توانمندی آنها با خبریم.
او درباره اینکه آیا استرس بازی را دارد افزود: الان نه! فردا را نمیدانم مضطرب خواهم بود یا خیر. با هویت خود به فینال رسیدهایم و حالا نیز قصد تغییر نداریم. انگلیس از لحاظ فیزیکی قویتر از ما هست اما ما میرویم تا قهرمان شویم.
جنگجویان قهرمان!
بدون شک دیدار ایتالیا و انگلیس در فینال یورو ۲۰۲۰ سبب میشود تا تیمی که جنگجویان خستگی ناپذیر بیشتری داشته باشد به قهرمانی برسد. جامی که از همان ابتدا زیبا بود و شجاع دلها به رستگاری ملی در قامت پیراهن کشورهایشان در قاره سبز رسیدند.
جشنی که در لندن میتواند برای سه شیرها با شکوه باشد اما ایتالیا هم سزاوار برای بردن جام به رم و جشن در خیابانهای ایتالیا است.
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