به گزارش خبرنگار مهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، هسته علوم انسانی شهید صدر با همکاری قرارگاه احمدی روشن دوره علمی مجازی علوم انسانی اسلامی و روانشناسی اسلامی برگزار میکند. این دوره ویژه دانشجویان،طلاب و اساتید علاقهمند سراسر کشور است.
سرفصلهای دوره عبارتند از:
گستره دین
ضرورت علوم انسانی اسلامی
ضرورت روانشناسی اسلامی
علم دینی
مکاتب روانشناسی
چالش ها و فرصت های یک تحول
نقش دین در روان
مدت زمان دوره ۳۰ ساعت آموزشی است و مهلت ثبت نام تا ۲۵ تیر ۱۴۰۰ است. زمان برگزاری از ۲۶ تیر تا ۱۴ مرداد است. جهت پشتیبانی، ثبت نام و اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۳۶۸۰۰۴۱۷۰ در پیام رسان ایتا یا تلگرام مراجعه کنید.
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