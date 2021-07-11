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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹

توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دوره مجازی علوم انسانی و روان‌شناسی اسلامی برگزار می‌شود

دوره مجازی علوم انسانی و روان‌شناسی اسلامی برگزار می‌شود

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، هسته علوم انسانی شهید صدر با همکاری قرارگاه احمدی روشن دوره علمی مجازی علوم انسانی اسلامی و روانشناسی اسلامی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، هسته علوم انسانی شهید صدر با همکاری قرارگاه احمدی روشن دوره علمی مجازی علوم انسانی اسلامی و روانشناسی اسلامی برگزار می‌کند. این دوره ویژه دانشجویان،طلاب و اساتید علاقه‌مند سراسر کشور است.

سرفصل‌های دوره عبارتند از:
گستره دین
ضرورت علوم انسانی اسلامی
ضرورت روانشناسی اسلامی
علم دینی
مکاتب روانشناسی
چالش ها و فرصت های یک تحول
نقش دین در روان

دوره مجازی علوم انسانی و روان‌شناسی اسلامی برگزار می‌شود

مدت زمان دوره ۳۰ ساعت آموزشی است و مهلت ثبت نام تا ۲۵ تیر ۱۴۰۰ است. زمان برگزاری از ۲۶ تیر تا ۱۴ مرداد است. جهت پشتیبانی، ثبت نام و اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۳۶۸۰۰۴۱۷۰ در پیام رسان ایتا یا تلگرام مراجعه کنید.

کد مطلب 5255164
مصطفی وثوق کیا

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