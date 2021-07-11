به گزارش خبرنگار مهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، هسته علوم انسانی شهید صدر با همکاری قرارگاه احمدی روشن دوره علمی مجازی علوم انسانی اسلامی و روانشناسی اسلامی برگزار می‌کند. این دوره ویژه دانشجویان،طلاب و اساتید علاقه‌مند سراسر کشور است.

سرفصل‌های دوره عبارتند از:

گستره دین

ضرورت علوم انسانی اسلامی

ضرورت روانشناسی اسلامی

علم دینی

مکاتب روانشناسی

چالش ها و فرصت های یک تحول

نقش دین در روان

مدت زمان دوره ۳۰ ساعت آموزشی است و مهلت ثبت نام تا ۲۵ تیر ۱۴۰۰ است. زمان برگزاری از ۲۶ تیر تا ۱۴ مرداد است. جهت پشتیبانی، ثبت نام و اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۳۶۸۰۰۴۱۷۰ در پیام رسان ایتا یا تلگرام مراجعه کنید.