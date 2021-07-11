هرمزگان با کمبود بیمارستان مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه هرمزگان در مقطع فعلی جزء استان هایی است که دارای آمار ابتلا و بستری بسیار زیاد است،اظهار داشت: هرمزگان ۲.۲ درصد جمعیت کشور را داراست اما در شرایط فعلی ۱۱درصد آمار بستری های کرونا در سه هفته اخیر متعلق به هرمزگان است و در مجموع اگر آمار استان طی ماه های اخیر را بررسی کنیم آمار ابتلا، بستری و مرگ و میر پایین تر از متوسط کشوری است.

وی افزود: خوشبختانه با مدیریت خوبی که توسط مدیریت عالی استان و دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته، این استان تنها یک پیک داشته و در پیک دوم کرونا با توجه به تجربه خوبی که در استان وجود دارد، امکان مواجهه با این بیماری آسان تر است.

حریرچی، افزایش نمونه گیری برای شناسایی مبتلایان در لایه های مختلف اجتماعی را یکی از تصمیمات نشست امروز عنوان کرد و گفت: کیت های تشخیص کرونا توسط وزارت بهداشت و به اندازه مورد نیاز در اختیار استان قرار می گیرد و مقرر شد با انتخاب هوشمند لایه های هدف، به ازای هر یک نفر مبتلا از ۱۰نفر نمونه گیری و سیر بیماری کنترل شود تا آمار ابتلا در استان به پنج درصد کاهش پیدا کند.

معاون کل وزیر بهداشت همچنین در خصوص روند مواجهه با بیماری و مرگ و میر بیمارستانی، گفت: در هرمزگان کمبود تخت بیمارستانی وجود دارد و آمار فعلی نشان دهنده این است که هرمزگان در این حوزه از میانگین کشوری هم پایین تر است که پس از بازدیدهایی که از برخی ظرفیت های بیمارستانی داشتیم، تصمیمات مهمی برای رفع فوری نیازهای استان و جبران کمبود تخت های بیمارستانی گرفته شد.

وی افزود: به منظور مقابله با پیک کرونا، کمک های لازم برای استفاده از ظرفیت امکانات بیمارستانی موجود و در شرف افتتاح مانند بیمارستان نیروی دریایی ارتش انجام خواهد شد.

حریرچی با اشاره به تأمین شش دستگاه سی تی اسکن در چندماه اخیر برای بیمارستان های استان، عنوان کرد: با توجه به کمبودهای موجود در این حوزه، سه دستگاه سی تی اسکن جدید برای بیمارستان های بندرعباس، حاجی آباد و خمیر تأمین می شود.

معاون کل وزیر بهداشت اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، بیمارستان های موقت و صحرایی نیز ایجاد خواهد شد تا بتوانیم قدرت مواجهه با پیک جدید کرونا در هرمزگان را افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: به موازات این اقدامات، کمک های لازم از سوی وزارت بهداشت برای تکمیل و بهره برداری از ظرفیت بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس، بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس و سایر بیمارستان های مربوط به شرکت‌های فعال استان انجام خواهد شد.

معاون کل وزیر بهداشت با بیان اینکه استان هرمزگان در ماه‌های اولیه شروع پیک کرونا، جزء استان‌هایی بود که از لحاظ رعایت دستورالعمل ها توسط مردم و اصناف، بالاتر از متوسط کشوری قرار داشت، گفت: آمار رعایت پروتکل ها در کشور به ۶۵درصد تنزل پیدا کرده و به هیچ وجه رضایت بخش نیست؛ این آمار در هرمزگان متأسفانه به حدود ۳۸ درصد رسیده است که یکی از عوامل مهم افزایش آمار ابتلا، بستری و فوتی در پیک دوم کرونا در این استان است.

حریرچی، افزایش سطح رعایت پروتکل ها را با توجه به شیوع کرونا ویروس دلتا و هندی در غالب استان ها و سرعت قابل ملاحظه سرایت این دو ویروس خواستار شد و افزود: تا زمانی که واکسیناسیون به صورت جدی در کشور شروع می شود، استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی و سایر پروتکل ها مهمترین عامل برای پیشگیری از ابتلا به کروناست و شهروندان باید نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند.

معاون کل وزیر بهداشت در خصوص درخواست برای تعطیلی صنوف و ادارات در استان، گفت: تعطیلی ها و محدودیت ها بر اساس معیارهایی که از سوی ستاد ملی کرونا مشخص شده اعمال خواهد شد.

وی افزود: واقعیت این است که با اینکه تعطیلی در شرایط کرونا مفید است، اما تاب آوری صنوف و مردم یکی از معیارهای مهم برای تصمیم گیری است و به میزانی که لازم باشد محدودیت ها، کاهش ساعات اداری و یا تعطیلی ادارات و دستگاه های دولتی اعمال خواهد شد.

معاون کل وزیر بهداشت همچنین از آمار ۷۸درصدی تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۷۰سال در هرمزگان خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با سایر استان ها بسیار قابل توجه است و به دلیل استقبال مردم و همچنین مواجهه با پیک کرونا در این استان، تزریق واکسن به افراد بالای ۶۰ سال در هرمزگان شروع شده است.

وی تاکید کرد: ما در کشور فقط دیروز که خیلی هم راضی نبودیم در ۱۶۰ هزار واکسن در کشور تزریق کردیم در حالی که ارمنستان کلاً ۷۸ هزار واکسن تزریق کرده است و روسیه که خود تولید کننده واکسن است فقط ۱۸/۵ درصد از مردمش را واکسینه کرده است.