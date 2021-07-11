تخلیه کامل چند شهر در استان سیچوآن چین در پی بارش سنگین و سیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی دولت چین در استان سیچوآن واقع در جنوب شرقی این کشور، از تخلیه چند شهر این استان به دلیل افزایش میزان بارش‌ها و جاری شدن سیل در این استان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، باران‌های سیل آسا در شهر سیچوآن از روز جمعه آغاز شده و منجر به بالا آمدن بیش از حد سطح ۱۴ رودخانه در این استان و تخریب چندین پل و آسیب جدی به کشتی‌ها و قایق‌های محلی در این استان شده است. تاکنون بیش از ۴۶۰۰ نفر از شهروندان سیچوآن محل زندگی خود را ترک کرده‌اند.

با اینکه سیل و بارش تاکنون هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته، اما به گفته دولت محلی در سیچوآن، زندگی بیش از ۱۲۰ هزار نفر در این استان را مختل کرده و همچنین حمل و نقل شهری را نیز دچار اختلال جدی ساخته است.

همچنین در شهر شینژو واقع در استان شانشی نیز بیش از ۹۰۰ کیلومتر از خیابان‌های شهری دچار آبگرفتگی جدی شده است.

به گفته کارشناسان چینی، بارش‌های اخیر در این کشور، تاکنون بیش از ۲۷ میلیون دلار خسارت به بار آورده است. ‌