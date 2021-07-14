صنایع دستی فریدن از رونق افتاد

محمود سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتصادی کردن هنر در رونق کار آفرینی مؤثر است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا هنرمندان فریدنی بتوانند محصولات خود را به نمایش و فروش بگذارند.

وی با اشاره به هنرهای در حال اجرا در شهرستان افزود: تعداد ۶ کارگاه صنایع دستی، ملیله و زیورآلات، منبت، معرق، قلمزنی، خاتم سازی، گلیم و جاجیم با مجوز میراث در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

برپایی بازارچه دائمی صنایع دستی در فریدن

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فریدن تاکید کرد: همچنین با برپایی بازارچه دائمی به وسعت ۳۰۰ متر مربع و برپایی ۱۱ غرفه برای عرضه صنایع دستی، هنرمندان این عرصه مشغول فعالیت هستند.

وی در ارتباط با فروش محصولات هنرمندان اظهار کرد: با توجه به انتشار ویروس کرونا و تعطیلی بازار و نبود گردشگر در منطقه صنایع دستی فروش خوبی نداشت اما سعی کردیم با ایجاد خانه‌های صنایع دستی و روستایی با کمک دهیاری‌ها به هنرمندان کمک کنیم تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند.

وی با اشاره به معرفی هنرمندان را برای شرکت در نمایشگاه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی ادامه داد: در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات با سود پایین برای فعالان در حوزه صنایع دستی در نظر گرفته‌ایم و شرایط را برای فروش محصولاتشان در سایر شهرها ایجاد می‌کنیم.