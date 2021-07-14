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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۸

رئیس میراث فرهنگی فریدن:

صنایع دستی فریدن از رونق افتاد

صنایع دستی فریدن از رونق افتاد

فریدن - رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فریدن گفت: صنایع دستی فریدن با توجه به شرایط کرونایی، از رونق افتاده است که باید برای فروش آثار هنرمندان اقدامات ضروری انجام شود.

محمود سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتصادی کردن هنر در رونق کار آفرینی مؤثر است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا هنرمندان فریدنی بتوانند محصولات خود را به نمایش و فروش بگذارند.

وی با اشاره به هنرهای در حال اجرا در شهرستان افزود: تعداد ۶ کارگاه صنایع دستی، ملیله و زیورآلات، منبت، معرق، قلمزنی، خاتم سازی، گلیم و جاجیم با مجوز میراث در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

برپایی بازارچه دائمی صنایع دستی در فریدن

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فریدن تاکید کرد: همچنین با برپایی بازارچه دائمی به وسعت ۳۰۰ متر مربع و برپایی ۱۱ غرفه برای عرضه صنایع دستی، هنرمندان این عرصه مشغول فعالیت هستند.

وی در ارتباط با فروش محصولات هنرمندان اظهار کرد: با توجه به انتشار ویروس کرونا و تعطیلی بازار و نبود گردشگر در منطقه صنایع دستی فروش خوبی نداشت اما سعی کردیم با ایجاد خانه‌های صنایع دستی و روستایی با کمک دهیاری‌ها به هنرمندان کمک کنیم تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند.

وی با اشاره به معرفی هنرمندان را برای شرکت در نمایشگاه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی ادامه داد: در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی تسهیلات با سود پایین برای فعالان در حوزه صنایع دستی در نظر گرفته‌ایم و شرایط را برای فروش محصولاتشان در سایر شهرها ایجاد می‌کنیم.

کد مطلب 5255869

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