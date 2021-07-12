آی مک با نمایشگر بزرگتر به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اپل اینسایدر، طبق گزارشی جدید یک آی پد مینی با طراحی جدید در پاییز ۲۰۲۱ میلادی به بازار عرضه میشود. علاوه بر آن شرکت اپل یک رایانه iMac ۲۴ اینچی را نیز عرضه خواهد کرد.
طبق گزارشها اپل تصمیم دارد دستگاه آی پد مینی را با چند تغییر جدید بهینه سازی کند. مهمترین تغییرات احتمالاً مربوط به لبههای دستگاه و حذف کلید خانه است. قبلاً گزارشهایی مبنی بر عرضه نسل ششم آی پد مینی تا قبل از پایان سال ارائه شده بود، اما اکنون به نظر میرسد این دستگاه زودتر عرضه میشود.
مارک گورکن خبرنگار نشریه بلومبرگ در گزارش خود ادعا میکند آی پد مینی ۶ شامل بزرگترین تغییرات در طراحی این دستگاه طی ۹ سال اخیر است. احتمالاً تغییراتی که در این دستگاه انجام میشود مشابه دگرگونیهایی در آی پد ایر باشد.
در آی پد مینی جدید به جای پورت لایتنینگ از یو اس بی سی استفاده میشود و بلندگوهای آن ارتقا مییابد.
اما طبق گزارش گورمن اپل همچنان مشغول توسعه آی مک با نمایشگرهای بزرگتر و مجهز به پردازشگر های تولید خود است. آی مکهایی با نمایشگر بزرگتر جایگزین مدل ۲۷ اینچی خواهند. همچنین در این دستگاه به جای تراشه M۱ از M۱X یا M۲ استفاده میشود.
نظر شما