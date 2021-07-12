مراکز تعویض پلاک ۳ شهرستان در استان ایلام تعطیل شد

ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از چند روز قبل که تعدادی از شهرستان‌های استان مجدداً در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند، این موضوع باعث شده برخی از قسمت‌های خدماتی پلیس راهور که ارائه خدمات مستلزم تجمع مراجعین است تا اطلاع بعدی و بازگشت به شرایط عادی تعطیل شوند.

وی افزود: از جمله این مراکز می‌توان به مراکز تعویض پلاک در مرکز استان و شهرستان‌های مهران و دره شهر اشاره کرد.

کهزادی بیان کرد: بر اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا از نوزدهم تیرماه مرکز تعویض پلاک در شهرهای قرمز تعطیل شده‌اند و تا عادی شدن شرایط هیچ گونه خدماتی در این مراکز ارائه نمی‌شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر تعطیلی مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی، آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی و همچنین آزمون‌های عملی و نظری متقاضیان گواهینامه راهنمایی و رانندگی تا اطلاع بعدی تعطیل است.

رئیس پلیس راهور ایلام افزود: در بحث اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، پلیس راهور با آماده باش کامل با همکاری سایر رده‌های انتظامی از ورود خودروهای با پلاک غیربومی به داخل شهر و همچنین خروج خودروهای با پلاک بومی از این شهرها خودداری می‌کنند.

وی گفت: در صورتی که رانندگان اصرار بر نقض منع تردد داشته باشند، در شهرهای قرمز مبلغ یک میلیون تومان و در شهرهای نارنجی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون در نظر گرفته شده است.