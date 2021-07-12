افزایش ۲۵درصدی شهریه دانشگاه علمی کاربردی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی بدری با اشاره به افزایش شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: افزایش ۲۵ درصدی شهریهها به هیأت امنای دانشگاه جامع ارائه شده و قرار است که در نشست آتی هیأت امنا مطرح و در خصوص آن تصمیمگیری شود.
وی با بیان اینکه این افزایش رشته برای چهار دسته رشته پیشنهاد شده افزود: میزان افزایش شهریه در هر چهار دسته رشتهمحل دانشگاه جامع علمی کاربردی یکسان نخواهد بود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه کمترین میزان شهریه را در بین همه دانشگاههای کشور دارد ضمن اینکه در پرداخت و تقسیط شهریه بیشترین همکاری را با دانشجویان داریم.
وی با اشاره به ناگزیر بودن افزایش شهریهها در مراکز علمی کاربردی خاطرنشان کرد: مراکز علمی کاربردی درآمد –هزینهای هستند و مدیریت آنها از طریق درآمدهای خود دانشگاه انجام میشود.
بدری با اشاره به شیوع کرونا ویروس و مشکلات برخی دانشجویان گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در یکی از ترمها به دلیل شیوع کرونا و مشکلات احتمالی دانشجویان هیچگونه افزایش شهریهای نداشت. ضمن اینکه در ترم گذشته نیز با توجه به شیوع کرونا، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل همهگیری در کلاسها و یا امتحانات حضور نیافتند، شهریه پرداختی آنها برای ترم بعدی محفوظ نگاه داشته شد.
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