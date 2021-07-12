درخواست وزیر ورزش برای استمرار سهم ورزش در مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی نامه‌ای خطاب به دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت برخورداری حوزه ورزش و جوانان از این ظرفیت قانونی، خواهان مساعدت ایشان برای استمرار و دائمی شدن استفاده از ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های آینده برای توسعه امور ورزشی و جوانان شد.

وزیر ورزش و جوانان در این نامه با عنایت به حکم ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه که در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یابد، اظهار امیدواری کرد با موافقت مجلس شورای اسلامی امکان برخورداری حوزه ورزش و جوانان از این حکم و استمرار آن در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از سال ۱۴۰۱ به بعد نیز فراهم گردد.

لازم به توضیح است که در این رابطه لایحه‌ای با قید فوریت از طرف وزارت ورزش و جوانان و دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.