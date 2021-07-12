پاسخ تماشاخانه ایرانشهر به مدیر پردیس تئاتر شهرزاد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط قرمز کرونایی است و بنا به مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا باید همه مشاغل به غیر از مشاغل گروه ۱ تعطیل و فعالیت نکنند اما با انفعال این ستاد و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور کلی دولت دوازدهم، تمامی مشاغل گروه های ۲ و ۳ به فعالیت خود در این شرایط ادامه می دهند.

سالن های سینما باز است و سالن های دولتی تئاتر تعطیل اما سالن های خصوصی تئاتر می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند و میزبان اجراهای نمایشی باشند؛ اتفاقی که حاکی از سر باز کردن مسئولیت دولت و انداختن توپ به زمین سالن های خصوصی و هنرمندان تئاتر است.

عواقب این وضعیت این است که گروه های و همچنین سالن های تئاتری در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و بحث بر سر فعالیت کردن یا دست از کار کشیدن در این شرایط مطرح می شود.

در این شرایط محمد دشت گلی مدیر پردیس تئاتر شهرزاد به عنوان تماشاخانه ای خصوصی در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد این مجموعه قصد بازگشایی مجدد و ادامه فعالیت های خود را دارد.

وی در بخشی از گفتگوی خود تصریح کرد: «در حال حاضر هم با وجود اجبار ما به تعطیلی، تماشاخانه‌هایی مثل تالار مولوی و تماشاخانه ایرانشهر فعالیت دارند. به نظر باید فکری اساسی در این رابطه انجام می‌شد تا کار به جایی نرسد که ما ناچار به عمل برخلاف قوانین ستاد ملی مبارزه با کرونا باشیم ولی باتوجه به شرایط به وجود آمده و عدم حمایت وزارت ارشاد از تماشاخانه‌های خصوصی و گروه‌ها تصمیم به ادامه فعالیت گرفتیم.»

این بخش از گفتگو با واکنش و توضیح مدیریت تماشاخانه ایرانشهر همراه شده است.

روابط عمومی این مجموعه تئاتری توضیحاتی را در خصوص صحبت های مدیر پردیس تئاتر شهرزاد ارائه داده که در ذیل آمده است:

«بسمه‌تعالی

پیرو گفتگوی مدیر محترم تماشاخانه شهرزاد با خبرگزاری مهر و بیان اینکه: «ادامه فعالیت تماشاخانه ایرانشهر در شرایط فعلی» برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم خوانندگان و مخاطبان گرامی لازم به توضیح است که کلیه فعالیت‌های تماشاخانه ایرانشهر در این ایام منحصراً به آثار حاضر در بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی بوده که آن نیز با هماهنگی مرکز هنرهای نمایشی و البته با حضور داروان جشنواره و معدودی از عوامل نمایش‌ها صورت پذیرفته است.»

باید دید این شرایط دوگانه فعال بودن یا نبودن مشاغل در شرایط قرمز کرونایی و بیرون گود ایستادن دولت در این خصوص به چه سرانجام ختم خواهد شد؛ به طور حتم در این بین گروه ها و سالن های تئاتری باز هم به حال خود رها شده اند.