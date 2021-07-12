حمایت از ۴۶۷ نخبه تحت حمایت کمیته امداد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بذرافشان با بیان اینکه توانمندسازی افراد در زمینه‌های مختلف از اهداف مهم این نهاد است، افزود: در حال حاضر ۴۶۷ نفر از مددجویان نخبه تحت حمایت کمیته امداد استان فارس در زمینه‌های مختلف علمی-پژوهشی، علوم قرآنی، ورزشی، فرهنگی - هنری و مخترعین شناسایی شده اند.

وی با اعلام این خبر در ادامه یادآور شد: از تعداد نخبگان مذکور، ۲۶۳ نفر دانش آموز، ۹۷ نفر دانشجو، ۲۰ نفر طلبه و ۸۶ نفر نیز غیر محصل هستند. در ضمن از دانشجویان نخبه تحت حمایت ۲۲ نفر از این عزیزان در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند.

بذرافشان تصریح کرد: نخبگان تحت حمایت به سطح رتبه‌ای یک، دو و سه تقسیم بندی می‌شوند که در رتبه یک یا بین المللی و ملی دو برابر هزینه تحصیل، در رتبه ۲ یا کشوری ۷۵ درصد هزینه تحصیل و در رتبه سه یا استانی ۵۰ درصد هزینه تحصیل را دریافت می‌کنند همچنین طبق تفاهم نامه‌ای که با بنیاد ملی نخبگان بسته شده این افراد در طول سال از آموزش‌های تخصصی رایگان بهره مند می‌شوند.

مدیر کل امداد فارس یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۴۲ هزار و ۸۳۶ دانش آموز و ۴ هزار و ۱۵۲ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان فارس هستند.