بدون نوبت و دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی در حاشیه نخستین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت که در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، درباره واکسیناسیون افرا ۶۸ سال به بالا، افزود: امروز روز اعلام واکسیناسیون گروه سنی ۶۸ تا ۷۰ سال بود که با اعلام معاونت بهداشت وزارتخانه آغاز شد. اما مراکز تجمیعی واکسیناسیون کار دیگر را هم انجام می‌دهند که لکه گیری جاماندگان تزریق واکسن بالای ۷۰ سال است که یا نوبت دوم را دریافت می‌کنند و یا اگر جامانده باشند واکسن تزریق می‌کنند.

وی ادامه داد: در استان تهران پیش‌بینی می‌کنیم حدوداً بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر گروه سنی بالای ۶۰ سال داشته باشیم که بخش اعظم آنها در گروه سنی ۶۵ تا ۷۰ سال هستند. همانگونه که اعلام شد گروه سنی که اکنون فراخوان شدند از ۶۸ تا ۷۰ سال هستند که در مجموع نحوه حضور مردم بر اساس ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir و نوبت دهی و دریافت پیامک است.

زالی افزود: البته جای عذرخواهی از مردم به دلیل شلوغی‌های اخیر است و بخش زیادی از این مشکل به دلیل کاستی واکسن بود و درخواست ما از وزارت بهداشت این است که با تأمین مکفی واکسن شرایط برای دانشگاه‌ها به گونه‌ای باشد که به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران تاکید کرد: مراجعه بدون نوبت به مراکز تزریق واکسن سبب ازدحام می‌شود. بنابراین خواهش می‌کنیم بر اساس نوبت دهی به مراکز مراجعه کنند. از وزارت بهداشت هم خواستیم تا نوبت دهی‌ها به شکل پویا صورت گیرد تا مشکلی رخ ندهد. سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که افراد بالای ۶۵ سال می‌توانند ثبت نام کنند اما به دانشگاه ابلاغ شده است که تلقیح واکسن فعلاً برای ۶۸ تا ۷۰ سال انجام شود. پس بدون دریافت پیامک مراجعه نکنند.

وی درباره شرایط فعلی کرونا در تهران نیز بیان کرد: آخرین آمار روز دوشنبه نشان می‌دهد با فرایند رو به رشد در شاخص‌ها مواجه هستیم. دیروز بالغ بر ۱۴ هزار و ۸۰۰ مراجعه در حوزه سرپایی داشتیم و ۱۱۵۰ مورد جدید بستری کردیم و ۹۰۰ ترخیصی داشتیم و با این حساب مجموع بیماران بستری تهران به ۶۶۱۰ بیمار رسیده است که نسبت به روزهای قبل افزایش داشته است.

زالی همچنین گفت: البته شاخص مرگ و میر تهران هنوز خیلی متناسب با میزان مراجعه سرپایی افزایش نداشته است که می‌تواند به علت تأثیر تأخیری این موضوع باشد یا اینکه شاید در خیز پنجم چون سوش دلتا غالب است فقط سرایت پذیری افزایش یافته باشد زیرا برخی منابع علمی می‌گویند ممکن است است ویروس فی نفسه منجر به افزایش مرگ و میر نشود، به طور کلی این موضوع هنوز برایمان قابل تحلیل نیست و باید صبر کنیم.