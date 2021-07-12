به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود لطیفیان در نشست بررسی کارایی استفاده از پهپاد در حفظ نباتات کشور، افزود: امروزه پهپادهایی ساخته شدهاند که نقشههای سهبعدی با دقت فوقالعاده بالا تهیه میکنند و آنها را در اختیار مدیران حفظ نباتات برای تحلیل و تجزیه وضعیت عوامل خسارتزای قرار میدهند.
وی افزود: یکی از دغدغههای مدیران حفظ نباتات نداشتن نظارت صحیح از وضعیت آفات، بیماریها و علفهای هرز در اراضی وسیع کشاورزی است. این مشکل در حال حاضر باعث افزایش ریسک و هزینه حفاظت از محصولات کشاورزی میشود. در چنین شرایطی استفاده از پهپاد در کشاورزی و تصاویر تهیه شده از آنها راهحل منطقی به نظر میرسد و کمی از این دغدغه میکاهد.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات خاطرنشان کرد: استفاده از پهپاد در کشاورزی و برای سمپاشی، باعث افزایش بهرهوری فرایند سمپاشی میشود و میزان سموم نفوذ کرده به آبهای زیرزمینی را تا حد زیادی کاهش میدهد.
به گفته وی، سمپاشی زمینهای کشاورزی با استفاده از پهپاد کشاورزی در مدت زمان بسیار کمتری نسبت به سایر روشهای سنتی صورت میگیرد.
این مسئول ادامه داد: برخلاف هواپیماهای شناخته شده و بزرگ، خرید و استفاده از پهپادهایی مانند کوادکوپتر، هگزاکوپتر و اوکتاکوپتر راحت و ارزانتر است.
بنابر این گزارش، بر اساس آخرین آمار، این صنعت در دنیا در زمینه کاربردهای غیرنظامی بازاری معادل ۱۲۷ میلیارد دلار در جهان دارد که سهم ایران از این بازار پرسود، حدود ۳ الی ۵ میلیارد دلار است.
توسعه استفاده از این پرندههای آهنی در بخش کشاورزی هوشمند در کشور پتانسیل ایجاد ۱۵ هزار شغل مستقیم با درآمد ۱,۵۰۰ میلیارد تومان دارد. عددی بزرگ و قابل توجه که میتواند بازار بزرگی برای فعالان و علاقهمندان به این حوزه ایجاد کند.
از مهمترین مشکلات کاربرد این تکنولوژی در حفظ نباتات این است که برخلاف هواپیماهای بزرگ، پهپادها در برابر شرایط آب و هوایی فوقالعاده حساس هستند. به عنوان مثال اگر باد شدید در حال وزیدن یا آب و هوا بارانی باشد، پهپادها نمیتوانند هیچ عملیاتی انجام دهند.
قطعاً با پیشرفت فناوری و ایجاد بسترهای لازم، در آینده نه چندان دور کاربردهای پهپادها بیش از پیش در گیاهپزشکی افزایش خواهد یافت. به همین دلیل فناوران ایرانی نیز به این عرصه ورود کردهاند و با تلاشهای صورت گرفته تلاش میکنند تا با طراحی و تولید پهپادهای ایرانساخت، بازار داخلی آن را توسعه دهند و به رونق اقتصادی و توسعه این تکنولوژی در حفظ نباتات کشور کمک کنند.
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