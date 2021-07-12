تشریح روند خدمات رسانی درمانی به جانبازان شیمیایی سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عطاری با بیان اینکه طی سال‌های متمادی افراد دارای پرونده و مستندات بالینی شهرستان سردشت در کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران شرکت کرده و رأی کمیسیون در مورد ایشان صادر شده است، گفت: از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ جهت شناسایی مصدومینی که فاقد مدارک بالینی و یا مستندات مثبت در رابطه با مجروحیت شیمیایی بودند مجموعاً ۱۳ نوبت کمیسیون پزشکی در شهرستان سردشت برگزار شد که حدود ۱۲ هزار نفر از متقاضیان توسط تیم‌های پزشکی اعزامی مورد معاینه و بررسی قرار گرفته‌اند. از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز متقاضیان کمیسیون پزشکی این شهرستان به تناوب در کمیسیون‌های برگزار شده در مرکز استان آذربایجان غربی شرکت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی با فراخوان مجدد، افراد متقاضی در ستادی که در این شهرستان با حضور نمایندگان سپاه، فرمانداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفته و افراد واجد شرایط جهت شرکت در کمیسیون پزشکی به بنیاد معرفی می‌شوند. در این راستا کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران آمادگی کامل خود را برای برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی در صورت تهیه آزمایشات پاراکلینیکی لازم و موافقت ستاد کرونای استان اعلام کرده است.

مدیرکل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تعداد جانبازان بالای ۲۵ درصد شهرستان سردشت گفت: افراد شرکت کننده در کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس آئین‌نامه‌های ابلاغی از طرف دولت توسط پزشکان متخصص معتمد کمیسیون پزشکی مورد معاینه و بررسی قرار می‌گیرند و بدیهی است تعیین درصد شرکت کنندگان براساس آئین‌نامه‌های مذکور بوده و امکان دخل و تصرف در آن وجود ندارد.

عطاری ادامه داد: برابر ماده ۲ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب سال ۱۳۸۹ مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در شهرستان‌های بمباران شده علاوه بر سطح بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصص‌های مورد نیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی مورد نیاز را به صورت رایگان تأمین کند. با این وجود بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال ۱۳۷۹ درمانگاهی در شهرستان سردشت تأسیس کرده که در حال حاضر نیز خدمات مورد نیاز را به جانبازان شیمیایی ارائه می‌کند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ در این مرکز بیش از ۳۰ هزار خدمت پزشکی ارائه شده که ۹۹۰۰ مورد آن ویزیت پزشکان متخصص بوده علاوه بر این در سال ۱۳۹۹ علیرغم همه‌گیری بیماری کرونا بیش از ۲۵ هزار خدمت ارائه شده که ۳۷۷۰ مورد آن ویزیت پزشکان متخصص بوده است در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۶۱۰۰ خدمت ارائه شده که ۱۲۴۳ مورد آن ویزیت پزشکان متخصص بوده است.

مدیرکل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه در طی سالیان مختلف تیم‌های تخصصی اعزامی از تهران در درمانگاه حاضر و خدمات تخصصی ارائه کرده‌اند افزود: با توجه به اینکه درمانگاه مصدومین شیمیایی سردشت از خدمات پزشکان متخصص طرحی شاغل در تنها بیمارستان شهر استفاده می‌کنند، به دلیل محدودیت تعداد این پزشکان، گسترش خدمات میسر نیست، با این وجود در صورتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پزشکان متخصص مورد نیاز در سطح شهر را تأمین کند بنیاد شهید و امور ایثارگران این آمادگی را دارد تا نسبت به توسعه خدمات در درمانگاه این شهر اقدام کند.

عطاری در پایان با تکذیب برخی مطالب در مورد مصدومین شیمیایی سردشت به نقل از برخی افراد گفت: تمام جانبازان شیمیایی و افراد تحت تکفل ایشان همانند سایر جانبازان، در صورتی که از شاغلین نیروهای مسلح نباشند تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی قرار دارند و تمام خدمات پزشکی مورد نیاز را به رایگان دریافت می‌کنند.