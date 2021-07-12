گرمای شدید در استان بوشهر/ کشاورزان مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سازمان حهاد کشاورزی استان بوشهر آمده است: با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر، طی روزهای جاری دمای هوا در استان تا ۵۰ درجه سلسیوس و یا بیشتر به همراه وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (شمال غربی) اتفاق خواهد افتاد.

این وضعیت مخاطراتی را در محصولات کشاورزی از قبیل پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما، افزایش فعالیت کنه‌های گردآلود خرما، افزایش فعالیت تریپس و کنه‌های نباتی روی مرکبات، تشدید خسارت بیماری قارچی ناتراسیا روی مرکبات، افزایش بوته میری نشاها در گلخانه، افزایش فعالیت بیماری‌های خاکزاد در گوجه فرنگی و کنجد و.....ایجاد خواهد کرد.

