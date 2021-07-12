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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۲۳

جهاد کشاورزی هشدار داد؛

گرمای شدید در استان بوشهر/ کشاورزان مراقب باشند

گرمای شدید در استان بوشهر/ کشاورزان مراقب باشند

بوشهر - روابط عمومی سازمان حهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به گرمای شدید در استان خواستار مراقبت کشاورزان از محصولات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سازمان حهاد کشاورزی استان بوشهر آمده است: با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر، طی روزهای جاری دمای هوا در استان تا ۵۰ درجه سلسیوس و یا بیشتر به همراه وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (شمال غربی) اتفاق خواهد افتاد.

این وضعیت مخاطراتی را در محصولات کشاورزی از قبیل پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما، افزایش فعالیت کنه‌های گردآلود خرما، افزایش فعالیت تریپس و کنه‌های نباتی روی مرکبات، تشدید خسارت بیماری قارچی ناتراسیا روی مرکبات، افزایش بوته میری نشاها در گلخانه، افزایش فعالیت بیماری‌های خاکزاد در گوجه فرنگی و کنجد و.....ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 5256491

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