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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

جمع آوری ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز در زابل

جمع آوری ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان و جمع آوری ۹۵ اتباع بیگانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۱۰ نفر خرده فروش مواد مخدر،۹ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد،۹۵ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ،۵۰ نفر معتاد متجاهر و ۲۲ نفر سارق را دستگیر که ۱۸ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، مغازه، مشاعات ساختمانی و سیم و کابل برق کشف شد.

وی با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۵۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد: مقدار ۸ کیلو و ۳۰۰گرم موادمخدر و ۹ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

کد مطلب 6922980

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