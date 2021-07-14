مسعود امامی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وضعیت کرونایی اردبیل قرمز است و ما از اصناف و کسبه برای ادامه فعالیت و رعایت موازین بهداشتی تعهد لازم را گرفته‌ایم که در صورت مراقبت نکردن، واحدهای صنفی آنها تعطیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اتحادیه‌ها و صنوف قول دادند که با تذکر مشتریان آنها را نسبت به مراعات پروتکل‌های بهداشتی آگاه کرده و حتماً از ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده در مراکز تجاری استفاده شده و فاصله‌گذاری اجتماعی نیز رعایت شود.

فرماندار شهرستان اردبیل به خطرناک بودن پاساژها و بازارهای سرپوشیده در شرایط قرمز کرونایی اشاره کرد و گفت: اکثر این پاساژها و بازارهای روباز سعی کردند تا در ورودی پاساژ و بازار شرایطی را مهیا کنند تا عموم مردم موازین بهداشتی را رعایت و یا نسبت به اهمیت آن آگاه باشند.

امامی یگانه افزود: از دیروز با اعمال محدودیت‌های بیشتر از طریق رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها فعالیت این مجموعه به صورت بیرون‌بر ارائه می‌شود و تالارهای عروسی نیز تعطیل شدند.

وی ممنوعیت برپایی چادر در پارک‌ها و بوستان‌ها را نیز یادآور شد و خاطر نشان کرد: ورود خودروها با پلاک غیر بومی به شهر اردبیل که وضعیت قرمزی دارد، ممنوع شده است.

امامی یگانه با قدردانی از تلاش کادر درمانی در مراقبت بیشتر از بیماران و رسیدن به کاهش تلفات در این پیک خطرناک اضافه کرد: با تزریق ۵۰ هزار دز واکسن در شهرستان اردبیل روند واکسیناسیون برای دز دوم و همچنین واکسن گروه‌های سنی ۶۵ سال به بالا در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خوشحال هستیم که تزریق واکسن ایرانی نیز در شهر اردبیل شروع شده و در بیش از چهار مرکز تجمیعی عملیات واکسیناسیون در حال انجام است.

در حال حاضر شهرستان اردبیل در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد تا با بستری شدن بیش از ۲۵۰ بیمار که بخشی از آنها در آی. سی.یو بستری هستند، اردبیل نیز وارد پیک پنجم شده و عبور از این مرحله نیازمند تلاش و همراهی شهروندان اردبیلی است.