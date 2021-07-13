شمار جان باختگان آتش سوزی در بیمارستان ناصریه عراق به ۹۲ تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات بهداشتی عراق اعلام کردند که تعداد قربانیان آتش‌سوزی در یک بیمارستان مخصوص مبتلایان به کووید -۱۹ در شهر ناصریه واقع در جنوب این کشور به ۹۲ تن رسیده است.

به گفته مقامات بهداشتی عراق، در جریان این آتش‌سوزی که دوشنبه شب روی داد، بیش از صد بیمار و ملاقاتی نیز مجروح شده‌اند.

مدیر بهداشت استان ذی قار، رئیس بیمارستان و رئیس آتش نشانی این استان بازداشت شدند. استاندار ذی قار روز سه شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است.

الجزیره نیز به نقل از «برهم صالح» رئیس جمهور عراق گزارش داد که حادثه بیمارستان امام حسین و پیش از آن بیمارستان ابن الخطیب نتیجه فساد و سوء مدیریتی است که در کشور ریشه دوانده است.

وی بر ضرورت تحقیق و بررسی فوری این حادثه و محاکمه عاملان آن تأکید و اعلام کرد: «بازنگری در عملکرد نهادها و ادارات در عراق یک ضرورت است».

«مصطفی الکاظمی «نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز شب گذشته جلسه اضطراری برگزار کرد که شامل شماری از وزرا، مقامات و رهبران امنیتی بود.

تحقیقات اولیه درباره علت آتش سوزی این بیمارستان از اتصال برق و در نتیجه آن، وقوع آتش سوزی حکایت داشت، اما یک مسئول امنیتی به رسانه‌های عراقی گفته است که بر اساس نتایج اولیه تحقیق، این حادثه به علت اتصال برق نبود؛ بلکه اتصال به گسترش آتش دامن زده است.

گفته می‌شود که آتش سوزی از منبعی نامعلوم در سه کانکس آغاز شده است.