سیاوش ارجمند زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسکله شناور مسافری در بندر گناوه ۱۵ مرداد و در بندر دیلم تا هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسد که مدت زمان اجرای این دو پروژه پنج ماه و اعتبار اولیه این پیمان نیز ۵۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: عملیات اجرایی این پروژه‌ها شامل ساخت و نصب اسکله شناور، ساخت پل دسترسی و متعلقات، تسطیح اراضی، استحصال زمین و اجرای سازه حفاظتی است.

وی ادامه داد: پروژه احداث ساختمان گارد و سر درب اداره بندر گناوه نیز با ۹۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا می‌شود که تاکنون ۶۰ درصد اعتبار آن جذب شده و پیشرفت آن هم ۷۱ درصد است.

ارجمند زاده اضافه کرد: این طرح شامل احداث ساختمان به مساحت ۸۰۰ مترمربع در دو طبقه، تکمیل ساختمان ورودی، محوطه سازی اطراف ساختمان گارد با مساحت حدود پنج هزار و ۴۰۰ متربع است.

وی بیان کرد: پروژه تعمیر اساسی منجر به ابنیه بنادر گناوه و دیلم و لاور ساحلی شهرستان دشتی نیز از مرداد سال گذشته با ۵۱ میلیارد ریال اعتبار اجرایی شده و مقرر شده تا ظرف ۱۸ ماه به پایان برسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: این پروژه شامل تعمیرات اساسی اداره، برج کنترل و پایانه مسافربری بندر گناوه، تعمیر اساسی نهایی برج کنترل و احداث آسانسور بندر دیلم و همچنین تعمیر اساسی نهایی برج کنترل و احداث آسانسور بندر لاور ساحلی است.

ارجمند زاده بیان کرد: مهم‌ترین پروژه در بنادر شمالی استان بوشهر طرح جامع است که اجرای آن فعالیت ناوگان تجاری منطقه را توسعه می‌دهد و به اشتغال و رونق اقتصادی این بنادر منجر خواهد شد.