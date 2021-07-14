به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، با توجه به توافقات مشترک بین فدراسیون‌های کشتی ایران و ترکیه، تیم کشتی فرنگی جوانان این کشور برای برگزاری اردوی مشترک ۲ هفته‌ای با فرنگی کاران جوان کشورمان در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی حضور دارند.

بر این اساس تیم ۳۰ نفره ترکیه اوایل هفته جاری وارد ایران شد و از روز یکشنبه در حال برگزاری تمرینات مشترک با فرنگی‌کاران کشورمان است.

تیم جوانان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان که طی روزهای ۲۵ تا ۳۱ مردادماه در شهر اوفا روسیه برگزار می‌شود، آماده می‌کند.