روسیه به طالبان درباره تضعیف امنیت آسیای میانه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ضمیر کابلوف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرد که هر گونه تلاش طالبان برای تضعیف امنیت در کشورهای آسیای میانه عواقبی ناگوار در پی خواهد داشت.

کابلوف گفت: ما به دقت اوضاع افغانستان را زیر نظر داریم اما طالبان وقتی که ببیند هر گونه تلاشی برای تضعیف امنیت متحدان ما در آسیای میانه خسارتهای عظیمی را برای آنها در پی دارد، آنوقت درست رفتار خواهد کرد.

دیپلمات روس در پاسخ به این سوال که آیا گفتگوهای صلح قرار است به زودی شروع شود، گفت: به نظر من در واقعیت، گروه ها برای مذاکرات اساسی و سازنده در پاییز آماده خواهند بود. هر دو طرف برای مدتی طولانی درگیر آماده شدن برای جنگ بوده اند و تاکنون، آنطور که می گویند، تا از اظهارات احساسی خلاص نشوند، حساب کردن بر روی نتیجه ای جدی دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: اکنون پیش از آنکه دیر شود، طرفین باید سر عقل بیایند و مذاکرات اساسی را آغاز کنند که ناگزیر به استقرار دولت ائتلافی موقت ختم شود- ائتلافی با شرکت طالبان. اینکه چند درصد و چه مقدار از طالبان در مسئله (حکومت) افغانستان دخیل شوند؛ چیزی است که خودشان باید تصمیم بگیرند.

کابلوف در پایان گفت: این مهم است که خلاء قدرت یا هرج و مرج در کشور نباشد. احتیاجی برای وجود قدرت مشترک احساس می شود که به خصومت ها پایان دهد و زمینه ساز حل مشکلات قبل از پرداختن به تصمیم نهایی برای آینده و دولت افغانستان باشد. آنها باید نظم را در کشور برقرار کنند و مسائل مربوط به تلفیق طالبان با جامعه را حل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر نیز «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که وضعیت در افغانستان رو به وخامت می رود و چنانچه لازم باشد، مسکو آماده دفاع از متحدان منطقه ای خود است.

لاوروف در این باره افزوده بود که روسیه آماده است برای حصول اطمینان از امنیت متحدان منطقه ای از پایگاه نظامی خود در تاجیکستان که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه در خارج از این کشور است، استفاده کند.

وی گفته بود: ما به دقت آنچه که در افغانستان در حال رخ دادن است را زیر نظر داریم. اوضاع آنجا در مواجهه با خروج شتابزده نظامیان آمریکا و ناتو از این کشور، به سرعت رو به وخامت است.

افغانستان در هفته های اخیر شاهد اوج گیری تنش ها و درگیری ها بین اعضای طالبان و نیروهای دولتی این کشور در پی خروج ادعایی نظامیان آمریکا و ناتو از این کشور است و این در حالی است که واشنگتن در تلاش است تا از افزایش ناامنی در این کشور به نفع ایجاد جنگ داخلی، سوء استفاده کند.