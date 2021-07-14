به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم کم‌کاری می‌کنند و مشکلات زیادی پیش پای دریافت‌کنندگان قرار می‌دهند.

وی به برخی از شروط بانک‌ها برای ارائه وام‌ها خصوصاً وام‌های خرد اشاره کرد و ادامه داد: عملکرد بانک‌ها وضعیت اسف‌باری دارد و این موضوع در ارائه وام‌های خرد به مردم بیشتر قابل مشاهده است.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از مردم از دریافت وام صرف نظر می‌کنند و سعی دارند با بدبختی خود بسازند ولی سراغ بانک‌ها نروند.

وی به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید اشاره کرد و ادامه داد: بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات مناسب را برای توسعه اشتغال خرد و رونق تولید اختصاص دهند ولی در پرداخت این وام‌ها نیز سختگیری می‌کنند.

حجت‌الاسلام احمدی تاکید کرد: اقشار آسیب‌پذیر برای تهیه حداقل جهیزیه، تعمیر منزل، بیماری، ایجاد اشتغال و مانند آن نیازمند وام‌های پنج و ۱۰ میلیون تومانی هستند ولی بانک‌ها شرایط بسیار سختی را برای ارائه این تسهیلات ایجاد می‌کنند.

وی افزود: شرط معرفی چند ضامن که کارمند رسمی دولت هستند به همراه چک، سفته و بیمه و هزار و یک چیز دیگر از یک متقاضی وام خرد عملاً اخذ تسهیلات را برای متقاضی غیرممکن می‌کند.