مرکز انتقال خون شهریار صاحب خانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاویانی در بازدید از محل جدید استقرار مرکز انتقال خون شهریار گفت: شهر شهریار در مرکز سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد قرار دارد این شهر شهریار با چهار بیمارستان امام سجاد (ع)، تأمین اجتماعی، میلاد و بیمارستان فوق تخصصی نور، بخش عمده‌ای از سرانه درمانی این سه شهرستان را تأمین می‌کند لذا شایسته است؛ مرکزی مناسب برای دریافت، نگهداری و انتقال خون، به بیمارستانها باشد که متأسفانه، مرکز انتقال خون شهرستان شهریار سالهاست که در یک کانکس، آنهم در محلی نامناسب مستقر است.

کاویانی ضمن نقد شرایط موجود برای مرکز انتقال خون شهریار، تاکید کرد: شأن مردم عزیز شهریار از یک سو و اهمیت مأموریت سازمان انتقال خون ایران از سوی دیگر می‌طلبید محلی مناسب برای این سازمان مهیا شود لذا پس از بررسی، یکی از ساختمان‌های تحت تملک شهرداری شهریار را به این امر اختصاص دادیم و با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر، خوشبختانه توانستیم در کمتر از پنج ماه این مرکز را آماده تحویل به سازمان انتقال خون نمائیم.

شهردار شهریار ادامه داد: این مرکز در حدفاصل آتش‌نشانی مرکزی شهرداری و شهرک اداری واقع شده است تا علاوه بر دسترسی آسان برای اهدا کنندگان خون، دارای فضایی مناسب جهت پارک خودرو نیز باشد. وی افزود: این مرکز با مساحت ۲۴۰ مترمربع و ۱۲ تخت دریافت خون، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شد.

کاویانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک خون استان تهران در شهر تهران، (خیابان وصال) قرار دارد، گفت: شایسته است این خبر خوش را به مردم اعلام کنم؛ این ساختمان محلی مناسب برای بانک خون شهرستان‌های غرب استان تهران خواهد شد تا تمام نیازهای ضروری بیمارستان‌های غرب استان تهران از این محل تأمین شود یعنی با راه اندازی این مرکز، نه تنها دیگر، نگرانی برای نگهداری خون‌های اهدا شده نیست بلکه نیاز بیماران نیز، در کمترین زمان از همین مرکز مرتفع خواهد شد.

وی در پایان ضمن تشکر از فرماندار شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر بخصوص سازمان انتقال خون ایران، در تکمیل این پروژه اظهار داشت: پیگیری رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شهریار و تمام کارکنانی که او را در تکمیل این پروژه یاری نمودند ستودنی است و آرزوی سلامتی و تندرستی برای تمام مردم بخصوص شهروندان عزیز شهریار دارم.