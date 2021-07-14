عملیاتی شدن انتقال آب سد «قوچم» به دشت قروه و دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی پروژه انتقال آب سد «قوچم» به دشت قروه و دهگلان به طول ۲۸ کیلومتر روز چهارشنبه با حضور سیدحسن رضوی مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران، بهمن مرادنیا استاندار کردستان و جمعی از مدیران شرکت آب منطقه‌ای و آبفای کردستان انجام شد.

مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروی ایران در این مراسم اظهار کرد: پروژه‌های آب و نیرو در استان کردستان شامل سامانه‌های انتقال آب سد ژاوه و آزاد، طی دو سال آینده به طور کامل به اتمام خواهد رسید.

سید حسن رضوی افزود: کاهش زمان اجرای پروژه‌ها در کشور از جمله مواردی است که باید مورد توجه همه مسئولان باشد چرا که میانگین اجرای طرح‌های آب و نیرو در کشور ۱۱ سال است و این قابل قبول نیست.

استاندار کردستان گفت: اگر سدهای آزاد و ژاوە بە اهداف نهایی خود دست پیدا کند تغییر و تحول بزرگی برای استان به ارمغان خواهد آورد.

بهمن مرادنیا افزود: با بهره‌برداری از پروژه انتقال آب سد قوچم به دشت قروه و دهگلان علاوه بر تأمین آب شرب این دو شهر، بخشی از اراضی کشاورزی در مسیر انتقال خط آب از حالت دیم به آبی تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از آب سد قوچم از طریق سد آزاد تأمین می‌شود و خط انتقال آب سد آزاد به قوچم به طول ۸۸ کیلومتر بزرگترین سامانه انتقال آب استان کردستان است که طی دو مرحله اجرایی شد که فاز اول این سامانه سال ۹۴ و فاز دوم آن با ۴۴ کیلومتر خط لوله و ۱۱ کیلومتر تونل امسال افتتاح شد.