پیش بینی بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات مسکن جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بهروزی فر شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات مسکن به جوانان پیشبینی شده است، اظهار کرد: برای طرحهای اشتغالزایی نیز مبالغ خوبی در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و بخش خصوصی در این راستا میتواند بسیار کمک کننده باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت به جوانان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام آموزشی کشور تناسبی با فضای کسب و کار ندارد.
وی افزود: طرحهای اشتغالزایی توسط مجلس و با مبالغ قابل توجهی دیده شده و مسئولین استانی باید در رابطه با بخشهای مختلف مانند کشاورزی و گردشگری از این ظرفیتها استفاده کنند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح استفساریه اصناف هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده و به زمان دیگری موکول شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت تکمیل تقاطع شهرستان فومن، گفت: بین نگاه و نظر مردم فومن و وزارت راه و شهرسازی در خصوص این تقاطع اختلاف وجود دارد و وزیر راه اصرار دارد که نقشه خود را برای این تقاطع اجرایی کند.
بهروزی فر اضافه کرد: معاونان وزیر راه در جلساتی که در خصوص تقاطع شهرستان فومن برگزار میشود قولهایی میدهند اما پس از جلسه، به این وعدهها عمل نمیکنند.
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