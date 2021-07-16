وزرای خارجه عربستان و ترکیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی با «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود در حاشیه کنفرانس بین‌الملی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در تاشکند، پایتخت ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرف‌های سعودی و ترکیه‌ای همچنین درباره راهکارهای تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.

وزیر خارجه ترکیه پس از پایان دیدار با همتای سعودی خود تأکید کرد: دیدار مناسب و مثمرثمری را با همتای سعودی خود داشتم. در این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردیم.

گفتنی است، پس از ترور «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری ریاض در استانبول به دستور محمد بن سلمان، روابط میان آنکارا و ریاض به شدت تیره و تار شده بود.