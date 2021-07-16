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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۶

با محوریت بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه؛

وزرای خارجه عربستان و ترکیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

وزرای خارجه عربستان و ترکیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

وزرای خارجه عربستان سعودی و ترکیه در جریان یک دیدار مشترک درباره آخرین تحولات منطقه و نیز راهکارهای تقویت روابط دوجانبه با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی با «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود در حاشیه کنفرانس بین‌الملی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در تاشکند، پایتخت ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرف‌های سعودی و ترکیه‌ای همچنین درباره راهکارهای تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.

وزیر خارجه ترکیه پس از پایان دیدار با همتای سعودی خود تأکید کرد: دیدار مناسب و مثمرثمری را با همتای سعودی خود داشتم. در این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردیم.

گفتنی است، پس از ترور «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری ریاض در استانبول به دستور محمد بن سلمان، روابط میان آنکارا و ریاض به شدت تیره و تار شده بود.

کد مطلب 5259191

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