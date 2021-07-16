صحبت های لاوروف درباره تروئیکای گسترش یافته، ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو مخالف ملحق شدن ایران و هند به فرمت تروئیکای گسترش یافته در مورد افغانستان نیست.

تروئیکایی گسترش یافته شامل کشورهای روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران گفت که حل و فصل مسائل افغانستان باید سیاسی باشد و در ان نمایندگان گروه طالبان هم مشارکت کنند.

وی افزود: همه تلاش ها و اقدامات ما و تماس های با طرف های مساله افغانستان برای آغاز گفتگوها تمرکز یافته است که باید برای حل و فصل سیاسی باشد و در آن نمایندگان همه گروه های قومی افغانستان ازجمله گروه طالبان و نمایندگان پشتوها مشارکت کنند.

لاوروف با بیان اینکه مسکو علاقه مند به هرج و مرج در افغانستان نیست، اضافه کرد: ما علاقه مند نیستیم که هرج و مرج در افغانستان حاکم شود و این مساله فقط به این خاطر نیست که نمی خواهیم مناقشه به کشورهای همسایه و متحد ما سرایت کند بلکه ما می خواهیم افغانستان در بهترین شرایط بسر برد و مردم این کشور در صلح و آرامش زندگی کنند و این کشور بدون هر گونه تهدید امنیتی ازجمله تروریستی و قاچاق مواد مخدر بطور مستمر پیشرفت کند.

آمریکا در افغانستان شکست خورد

لاوروف اظهار داشت: نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند و به ادعای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، خروج نیروهای این کشور از افغانستان به این خاطر بود که ماموریت خود را انجام دادند. بدیهی است بایدن تلاش کرد وضعیت را به گونه ای به تصویر بکشد که حداکثر مثبت باشد. اما همه می دانند که ماموریت آمریکا در افغانستان شکست خورد.

وی افزود: حتی در ایالات متحده هم به این مساله (شکست در افغانستان) اذعان کرده و آن را پذیرفتند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود گفت که تروریسم در افغانستان ازبین نرفته است و گروه تروریستی داعش و شعبه گروه القاعده در این کشور موقعیت خود را در این کشور تحکیم بخشیده اند.

وی خاطرنشان کرد که تولید مواد مخدر در افغانستان به حد بی سابقه رسیده و ۹۰ درصد کل مواد مخدر جهان در این کشور تولید می شود و تقریباً هیچ اقدامی برای مبارزه با این پدیده صورت نمی گیرد.