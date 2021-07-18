به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: صداوسیما در توسعه فرهنگ کار و مهارت‌آموزی در استان بوشهر نقش محوری دارد.

وی به تشریح اهداف و برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و رسالت محوری این سازمان در توانمندسازی اقشار مختلف جامعه پرداخت و افزود: شروع هفته ملی مهارت از ۳۱ تیر لغایت شش مرداد است.

دراهکی بر تعامل دو طرف برای توسعه همکاری تأکید کرد و اظهار داشت: حوزه مهارت‌آموزی محصول همگرایی است و آموزش مهارتی محصول ائتلاف‌های این‌چنینی است.

وی تصریح کرد: مردم باید بدانند مشاغلی که در آینده به وجود می‌آیند متکی بر مهارت هستند و نهاد و یا نظام آموزشی مهارتی می‌تواند به این نیازها پاسخ دهد.

دراهکی ضمن قدردانی از تلاش رسانه استانی به ترویج و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افزود: ما در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان به دنبال این هستیم که بستر مناسبی از شغل و فرصت‌های این حوزه برای جوانان ایجاد کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر از نگاه توسعه‌ای صداوسیمای مرکز استان تشکر و تصریح کرد: صداقت و تلاش‌های ارزشمند مجموعه رسانه استانی، جایگاه ویژه و موفقیت‌های چشمگیر این مجموعه را به همراه داشته است.

دراهکی با بیان فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش رو در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان بوشهر، افزود: به منظور تولید برنامه‌های مرتبط با اشتغال و مهارت‌آموزی و معرفی جوانان موفق در حوزه‌های مختلف آماده هرگونه همکاری با صداوسیمای مرکز بوشهر هستیم.

تاثیر رسانه در مهارت‌افزایی

سید حسین ناظر مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: مهارت‌آموزی زمینه‌ساز توسعه در هر جامعه‌ای است.

وی گفت: در شرایط فعلی و با توجه به نرخ پایین اشتغال در استان بوشهر، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال، کاهش آمار بیکاری، کسب درآمد و درنتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان است.

ناظر ضمن تبریک هفته ملی مهارت افزود: توجه به اشتغال و مهارت‌آموزی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان بوشهر و از اولویت‌های رسانه استانی است.

وی افزود: صداوسیمای مرکز بوشهر با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، در قالب ویژه‌برنامه‌های مختلف، به دنبال ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در استان و توانمندسازی علاقه‌مندان به آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است.

ناظر اشتغال و مهارت‌آموزی را از مهم‌ترین دغدغه‌های استان و جز سرفصل‌های کاری اصلی صداوسیما نامید و با تأکید بر ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی اظهار داشت: صداوسیمای استان بوشهر برای ترویج فرهنگ کار و مهارت‌آموزی و پوشش فعالیت‌ها و دستاوردهای فنی و حرفه‌ای همه تلاش خود را به کار خواهد برد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر با اشاره به آمادگی رسانه استانی برای مشارکت هرچه بیشتر با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تأکید کرد: صداوسیمای مرکز استان همواره تعامل و ارتباط خوبی با فنی و حرفه‌ای داشته و از گسترش این تعاملات نیز استقبال می‌کند.

ناظر اظهار کرد: یکی از گونه‌های متنوع در تولید برنامه‌های تلویزیونی معرفی کارآفرینان برتر مهارت آموخته است که از مقبولیت و محبوبیت بالایی در میان افراد جامعه برخوردار است که می‌تواند نقش مهم و مؤثری را در ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد گفتمان مهارت در بین افراد جامعه ایفا کرده و به مهارت به عنوان یک فرهنگ غنی عمق ببخشد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر تولید برنامه‌های تلویزیونی متناسب با استعدادها، توانمندی‌ها و جنبه‌های بوم شناختی استان را ازجمله اولویت‌های کاری این مرکز ذکر کرد و گفت: با توجه به جمعیت بالای جوان استان و ظرفیت بالقوه استان در زمینه‌های مختلف مهارتی این برنامه می‌تواند علاوه بر شناخت استعدادها و توانمندی‌های استان، زمینه شکوفایی استعدادها و معرفی نخبگان مهارتی استان به کشور را ایجاد و گامی بلند را در راستای توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی را بردارد.