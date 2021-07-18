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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۸

قالیباف در صحن مجلس:

دولت در تأمین بار مالی لایحه رتبه بندی معلمان مشکل دارد

دولت در تأمین بار مالی لایحه رتبه بندی معلمان مشکل دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در تأمین بار مالی رتبه بندی معلمان مشکل دارد، اما مجلس این لایحه را مورد پیگیری قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان درباره لایحه رتبه بندی معلمان،گفت: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره خلاف قانون عمل نکرده است.

وی متذکر شد: اعضای کمیسیون آموزش مجلس مصوبه ای درباره لایحه رتبه بندی معلمان داشتند که بعد از آن سازمان برنامه و بودجه بر اساس نامه‌ای که ذیل این لایحه ارائه داده، مطرح کرده که در تأمین اعتبار دچار مشکل شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون آموزش مجلس باید این موضوع را بررسی کند و زمانی که قطعی شد باید در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. بار مالی این لایحه باید از سوی دولت تأمین شود.

قالیباف تأکید کرد: مردم خصوصا معلمان می دانند که مجلس یازدهم از روز اول پیگیر رتبه بندی معلمان بوده است و همین پیگیری ها باعث شد که دولت در ماه های آخر عمر خود وادار شود این لایحه را به مجلس ارائه کند.

وی بیان کرد: لایحه رتبه بندی معلمان باید مسیر خود را در کمیسیون آموزش مجلس طی کند و سپس در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر صورت ما این لایحه را مورد پیگیری قرار داده و دنبال می کنیم.

کد مطلب 5260266
زهرا علیدادی

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