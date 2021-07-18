زمین خواری ۱۸ میلیاردی در کرمان/ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با پیگیری‌های تخصصی از تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۷۵۰ متر مربع در محدوده شهرک «الله آباد» کرمان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات بعدی مشخص شد، سه نفر اقدام به سندسازی و تصرف غیرقانونی این زمین کرده اند تا به تدریج با افزایش قیمت نسبت به فروش آن اقدام کنند. در این رابطه مأموران با پیگیری‌های بعدی هر سه نفر را شناسایی و آنان را ضمن هماهنگی قضائی در چند نقطه از شهر کرمان دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این زمین که متعلق به شهرداری بود را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار کرد: متهمان مرتبط با این زمین خواری با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند که رسیدگی به چند مورد مشابه در محدوده همین نقطه از شهر کرمان و دیگر نقاط نیز در دست انجام است.