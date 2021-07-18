  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۷

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کرمان:

زمین خواری ۱۸ میلیاردی در کرمان/ ۳ نفر دستگیر شدند

زمین خواری ۱۸ میلیاردی در کرمان/ ۳ نفر دستگیر شدند

کرمان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از دستگیری ۳ متهم که ۷۵۰ مترمربع زمین از اراضی دولتی را به صورت غیر قانونی تصرف کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با پیگیری‌های تخصصی از تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۷۵۰ متر مربع در محدوده شهرک «الله آباد» کرمان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات بعدی مشخص شد، سه نفر اقدام به سندسازی و تصرف غیرقانونی این زمین کرده اند تا به تدریج با افزایش قیمت نسبت به فروش آن اقدام کنند. در این رابطه مأموران با پیگیری‌های بعدی هر سه نفر را شناسایی و آنان را ضمن هماهنگی قضائی در چند نقطه از شهر کرمان دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این زمین که متعلق به شهرداری بود را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار کرد: متهمان مرتبط با این زمین خواری با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند که رسیدگی به چند مورد مشابه در محدوده همین نقطه از شهر کرمان و دیگر نقاط نیز در دست انجام است.

کد مطلب 5260290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها