توزیع ۳۹۰ تن انواع کالاهای اساسی تنظیم بازار در فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس، مهدی صادقی با اعلام این خبر افزود: کالای اساسی طرح تنظیم بازار شامل شکر، قند، انواع روغن، برنج و … بوده است.

صادقی تصریح کرد: در فرایند توزیع کالا و ارائه سهمیه به واحدهای صنفی محدودیتی وجود نداشته و در راستای توزیع عادلانه و تسهیل دسترسی مردم، در بسیاری روستاهای شهرستان کالا با هماهنگی بخشداری نیز توزیع شده است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار فردوس اظهار نمود: به منظور کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مستمر اکیپ‌های بازرسی بر فعالیت اصناف شهرستان نظارت دارند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس اظهار کرد: روند توزیع و قیمت های مصوب اعلامی روزانه توسط بازرسان این اداره و اتاق اصناف شهرستان بررسی می شود و شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و … مراتب را به سامانه ۱۲۴ این اداره اطلاع داده تا سریعاً بررسی شود.