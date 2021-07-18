بی توجهی به تقویت دریابانی هرمزگان را تا حصول نتیجه پیگیری می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در دیدار با فرمانده مرزبانی استان هرمزگان، با بیان اینکه مرزبانان استان هرمزگان با کمترین امکانات و با رشادت و از خودگذشتگی اقدامات شاخصی را انجام می‌دهند و بعضاً جان خود را از دست داده، افزود: اما این نیروهای پرتلاش از نظر امکانات بروز و شناورهای سازمانی تجهیز شده و مناسب محروم هستند و وعده‌های مسئولان نیز در این چند سال آنگونه که باید می‌شد عملی نشده است.

وی با اشاره به اینکه مرزبانی مهم‌ترین حامی مرزنشینان است، امنیت و آرامش را دو مؤلفه اصلی پیشرفت و توسعه همه جانبه و پایدار هر منطقه دانست و عنوان کرد: در مجلس انقلابی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی پیگیر مشکلات مرتبط با مرزبانی بوده و هستیم و تمام تلاش خود را در جهت مرتفع ساختن آن به کار می‌گیریم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ضمن بررسی تمامی موارد اشاره شده در حوزه‌های مختلف، هم افزایی لازم را جهت همکاری سایر مسئولان با مرزبانی دنبال می‌کنیم و همه آن‌هایی که در برقراری امنیت نقش دارند باید پای کار بیایند.

در ادامه سردار دهکی فرمانده مرزبانی استان هرمزگان نیز ضمن تقدیر از مواضع قاطع و انقلابی مرادی در عرصه‌های مختلف، حمایت مسئولان به خصوص نمایندگان مجلس را موجب ارتقای امنیت در سطح استان دانست و بر تقویت و تداوم این همراهی و پشتیبانی‌ها تاکید کرد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان حضور مسئولین درکنار نیروهای مرزبانی را در جهت بهبود وضعیت مناطق مرزنشین و رفع مشکلات مرزنشینان مثمر ثمر دانسته و این همکاری و هماهنگی را موجب رشد و پیشرفت در نوار مرزی دانست.

این مقام ارشد مرزبانی استان خاطرنشان کرد: مرزبانان خواهان برقراری امنیتی پایدار در مرزهای آبی و خاکی کشور و بدنبال امنیت مردم محور است که بر اساس ارزش‌های دینی اسلامی شکل گرفته باشد.

دهکی یادآور شد: دغدغه‌های معیشتی مردم و جلوگیری از پدیده مهاجرت و موضوع اشتغال جوانان و مبارزه با پدیده شوم قاچاق از اولویت‌های مجموعه مرزبانی استان است.

سردار دهکی افزود: ان شالله با پیگیری‌های مجموعه مرزبانی استان با تعامل همه دستگاه‌ها و بویژه پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این مهم تحقق خواهد یافت.

وی با توجه به اهمیت حل مشکلات مرزنشینان برای مرزبانی بیان کرد: در جلسات متعدد با مسئولین مربوطه تاکید این فرماندهی همواره بر توجه به راه‌های جایگزین و پیشگیرانه برای قاچاق، طرح‌هایی همچون فروش سوخت به مرزنشینان، از بین بردن زیرساخت‌های قاچاق، نظیر ترددهای غیر مجاز دریایی و کارگاه‌های متخلف ساخت شناور که اقدام به تولید انبوه شناورهای غیر مجاز و بی هویت می‌کنند می‌باشد.

به گفته فرمانده مرزبانی استان هرمزگان، احداث و زیباسازی سواحل، می‌تواند ضمن ایجاد فضایی شاد و مکانی آرام بخش برای مرزنشینان، دسترسی بهتر دریابانی به خوریات را فراهم سازد که کمک بزرگی به جلوگیری از پدیده قاچاق می‌کند.

دهکی در ادامه با اشاره به اثرات سرمایه گذاری در گردشگری دریایی بیان کرد: راه اندازی اماکن تفریحی و کلوپ های دریایی می‌تواند درآمدهای جایگزین در مقابل درآمدهای کاذب ایجاد کند.

انضباط بخشی به دریا و تخلفات دریایی که در حال حاضر قانون بازدارنده ای ندارد از جمله مطالبات مرزبانی بوده که نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، قول پیگیری آن را در این نشست داد.