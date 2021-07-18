حمله پهپادی به حشد شعبی در مرز عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع امنیتی عراقی از حمله پهپادی ناشناس به یک خودرو نظامی در مرز عراق و سوریه خبر دادند.

منبع مذکور گفت که این حمله در داخل عمق سوریه انجام شده است.

السومریه به نقل از این منبع امنیتی عراقی گزارش داد: حمله هوایی به خودرو نظامی در مرز عراق با سوریه انجام شده است که در داخل آن کسی نبوده است.

خبرگزاری عراقی ناس هم اعلام کرد که حمله هوایی به یک خودرو حشد شعبی حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی در نزدیکی مرز عراق با سوریه انجام شده است.

بر اساس این گزارش؛ منبع مذکور گفت که این حمله پهپادی بوده است.

خبرنگار المسیره از سوریه گزارش داد: پهپاد آمریکایی یک کامیون حامل مواد غذایی را در شهرک السویعیه در البوکمال در حومه جنوب شرقی دیرالزور هدف قرار داده است که موجب انهدام این خودرو شده است اما تلفاتی به دنبال نداشته است.