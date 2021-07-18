یمن باید ازلوث اشغالگران عربستان، امارات، آمریکا و انگلیس پاک شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد البخیتی» عضو شورای عالی سیاسی یمن سخنانی را در خصوص تداوم اشغالگری عربستان سعودی و متحدان منطقهای و بین المللی آن در یمن مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، عضو شورای عالی سیاسی یمن در سخنان خود تصریح کرد: برخی معتقدند که یمن تنها باید از لوث اشغالگران امارات و عربستان پاک شود. این درحالی است که ما معتقدیم یمن باید از لوث اشغالگران امارات، عربستان، انگلیس و آمریکا پاک گردد.
محمد البخیتی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما تأکید داریم که وجب به وجب از خاک یمن باید از لوث اشغالگران پاک شود. پیشتر، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اظهاراتی را درباره آمریکاییها مطرح کرده بود.
در همین ارتباط، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به درخواستهای آمریکا برای تحقق صلح در این کشور اشاره کرد و گفت: درخواستها برای صلح با متجاوزانی که یمنیها را قتل عام میکنند، مردود است. ملت یمن از صلح با قاتلان بیزار است.
وی در ادامه تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا و انگلیس، سعودیها و اماراتی را در تشدید محاصره ملت یمن کمک میکنند. سوالی که وجود دارد این است که چرا مقامات آمریکایی همچنان به فروش تسلیحات خود به متجاوزان در یمن ادامه میدهند؟ طبیعی است که آمریکاییها به دنبال طولانیتر شدن جنگ یمن و اشغال کامل این کشور هستند.
نظر شما