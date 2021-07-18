ورود دادستان بهارستان به تعویق حقوق برخی کارگران واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صادقی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما در پی ایجاد تنش در بهارستان نیستیم، گفت: ما به دنبال این هستیم، که بدون تنش مشکل واحدهای صنعتی را حل کنیم، متاسفانه برخی افراد که اصلاً عنوان تولید کننده به آنها نمی چسبد و فقط به دنبال ساخت و ساز غیرمجاز هستند، سعی در سوء استفاده از تغییر کاربری اراضی شهرک های صنعتی به اسم تولید هستند.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان گفت: این افراد می خواهند، زمینی که به عنوان مثال متری یک میلیون تومان است، با ساخت یک چهار دیواری قیمت آن را افزایش دهند، این افراد کمکی به تولید در بهارستان نمی‌کنند.

وی گفت: برخی افراد به هیچ طرقی حاضر نیستند، دست از کار غیر قانونی بردارند، فضایی هم برای تولیدکنندگان باقی نگذاشتند.

صادقی از مکاتبات با تهران برای فعال کردن مجدد یکی از کارخانه های تعطیلی که بدهی به بانک داشت، خبر داد و گفت: خوشبختانه این کارخانه مجدداً فعال شد و بانک فرصتی به این افراد داد، که بتوانند، بدهی خود را پرداخت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان به تعویق حقوق و مزایا کارگران در برخی از واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی به این مورد نیز ورود کرده و در پی حل مشکل است.