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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۹

در روزهای قرمز کرونایی؛

چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اردبیل افتتاح شد

چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اردبیل افتتاح شد

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: در روزهای قرمز کرونایی در شهر اردبیل و با هدف کمک به ایمنی در برابر بیماری کرونا، چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اردبیل راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در مراسم افتتاح چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در اردبیل اظهار کرد: این مرکز با همکاری سپاه و بسیج اردبیل، مرکز بهداشت و آموزش و پرورش راه‌اندازی شد تا توسعه عملیات واکسیناسیون عمومی را در شهرستان اردبیل شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۷ هزار دز واکسن در مرحله اول و دوم برای گروه‌های سنی بالای ۶۵ سال تزریق شده است، تصریح کرد: ۸۰ درصد تزریق واکسن به گروه‌های هدف انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز ظرف هفته آینده انجام می‌شود.

فرماندار اردبیل گفت: در دور جدید واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال در اولویت قرار گرفته که امیدواریم با همکاری خانواده‌ها و ثبت‌نام در سامانه سلامت نسبت به واکسیناسیون این گروه سنی نیز اقدام شده و شرایط مطلوب‌تری را در ایمنی بیشتر افراد سالخورده در برابر ویروس کرونا شاهد باشیم.

امامی یگانه افزود: همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی مورد تاکید ماست و انتظار می‌رود در گذر از پیک پنجم که خطرناک‌تر از پیک‌های قبلی است عموم شهروندان با زدن ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات به بهبود شرایط کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در شهرستان اردبیل با توجه به حجم انبوه جمعیت ساکن واکسیناسیون علاوه بر مراکز تجمیعی، در بیش از ۲۴ مرکز جامع بهداشت روستایی و شهری نیز انجام می‌شود که قطعاً در مردادماه سرعت بیشتری از این فرآیند را شاهد خواهیم بود.

امامی یگانه در مورد آخرین وضعیت بستری بیماران کرونایی نیز اضافه کرد: ۶۰ نفر از بیماران بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند و در حال حاضر بیش از ۲۸۶ بیمار کرونایی داریم که عمده آنها در اردبیل و در بیمارستان امام بستری هستند.

فرماندار اردبیل بیان کرد: برای جلوگیری از روند افزایشی بهتر است همه با احساس مسئولیت در رعایت پروتکل‌های بهداشتی به وظیفه خطیر خود عمل کنیم و به دیگران نیز توصیه رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشته باشیم.

کد مطلب 5261027

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