چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در مراسم افتتاح چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در اردبیل اظهار کرد: این مرکز با همکاری سپاه و بسیج اردبیل، مرکز بهداشت و آموزش و پرورش راهاندازی شد تا توسعه عملیات واکسیناسیون عمومی را در شهرستان اردبیل شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۷ هزار دز واکسن در مرحله اول و دوم برای گروههای سنی بالای ۶۵ سال تزریق شده است، تصریح کرد: ۸۰ درصد تزریق واکسن به گروههای هدف انجام شده و ۲۰ درصد مابقی نیز ظرف هفته آینده انجام میشود.
فرماندار اردبیل گفت: در دور جدید واکسیناسیون گروههای سنی بالای ۶۰ سال در اولویت قرار گرفته که امیدواریم با همکاری خانوادهها و ثبتنام در سامانه سلامت نسبت به واکسیناسیون این گروه سنی نیز اقدام شده و شرایط مطلوبتری را در ایمنی بیشتر افراد سالخورده در برابر ویروس کرونا شاهد باشیم.
امامی یگانه افزود: همچنان رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد تاکید ماست و انتظار میرود در گذر از پیک پنجم که خطرناکتر از پیکهای قبلی است عموم شهروندان با زدن ماسک، فاصلهگذاری اجتماعی و دوری از تجمعات به بهبود شرایط کمک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در شهرستان اردبیل با توجه به حجم انبوه جمعیت ساکن واکسیناسیون علاوه بر مراکز تجمیعی، در بیش از ۲۴ مرکز جامع بهداشت روستایی و شهری نیز انجام میشود که قطعاً در مردادماه سرعت بیشتری از این فرآیند را شاهد خواهیم بود.
امامی یگانه در مورد آخرین وضعیت بستری بیماران کرونایی نیز اضافه کرد: ۶۰ نفر از بیماران بدحال در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند و در حال حاضر بیش از ۲۸۶ بیمار کرونایی داریم که عمده آنها در اردبیل و در بیمارستان امام بستری هستند.
فرماندار اردبیل بیان کرد: برای جلوگیری از روند افزایشی بهتر است همه با احساس مسئولیت در رعایت پروتکلهای بهداشتی به وظیفه خطیر خود عمل کنیم و به دیگران نیز توصیه رعایت پروتکلهای بهداشتی را داشته باشیم.
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