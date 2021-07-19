به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان افزود: طرح چهار خطه کردن این جاده آغاز و نقدینگی آن هم تأمین شد و همه دستگاه‌ها پای کار هستند تا این پروژه به سر و سامان برسد.

وی بیان کرد: ورودی‌های شهر دهدشت نیز یکی از نقاط حادثه خیز است که سال‌ها از کلنگ زنی آن می‌گذشت اما به دلیل تأمین نشدن منبع اعتباری رو به فراموشی می‌رفت که این پروژه هم تعیین تکلیف شد عملیات اجرایی آن باید به سرعت از سر گرفته شود.

حاجی زاده افزود: تنگ چویل یکی از محورهای مرگ استان است که ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات نفت و ۵۰ میلیارد ریال هم از اعتبارات مناطق محروم ریاست جمهوری به آن اختصاص و پیمانکار آن هم مشخص شده است؛ ظرف یک هفته باید تعیین تکلیف شود.

وی گفت: اعتبار ایمن سازی و ساماندهی دو نقطه حادثه خیز ورودی‌های دهدشت و جاده تنگ چویل از محل اعتبارات ملی تأمین و عملیات اجرایی این پروژه‌ها در حال انجام است.

معاون امور عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: آمارها نشان می‌دهد در گذشته بسیاری از مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها به دلیل عدم تأمین منبع اعتباری متوقف شده بود که تعامل بین بخشی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط باعث شد صدای استان به مرکز کشور برسد و اعتبار پروژه‌ها بزرگ استان از محل منابع ملی تأمین شود.

حاجی زاده با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور، نصب ۱,۲ کیلومتر نیوجرسی در جاده‌های استان را اقدام بزرگی عنوان کرد و افزود: مشکلات جزئی‌تر حوزه راه‌های استان نیز باید ظرف یک ماه برطرف شوند. حاجی زاده همچنین گفت: شهرداری‌ها و ادارات مرتبط با راه یک ماه فرصت دارند تا نسبت به آشکارسازی و استانداردسازی سرعت گیرهای درون و برون شهری اقدام کنند.